سهم شرکت های دانش بنیان از حل مسائل کشور افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا امروز در مراسم رونمایی از ۳ برنامه راهبردی پارک در حوزه پژوهش و ترویج که در محل پارک فناوری پردیس به صورت آنلاین برگزار شد، با بیان اینکه مجموع فروش شرکتهای دانش بنیان پارک در سال گذشته برابر با یازده هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این میزان فروش شرکتها هشتاد درصد بالاتر از میزان فروش شرکتهای دانش بنیان پارکهای علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم بوده است.

به گفته وی، همچنین ۶۰درصد از صادرات کل از پارکهای کشور به پارک فناوری پردیس اختصاص یافته است.

وی افزود: طی برآوردهایی که داشتیم سهم فروش شرکتها که در کشور برابر با یک درصد است در پارک فناوری پردیس برابر با ۴درصد بوده است که میزان خوبی است اما باید این میزان بیشتر شود.

به گفته صفاری نیا، در واقع سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه باید به ۱۰درصد برسد و این نیازمند این است که زیرساختها فراهم شود.

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه ما تقریبا زیرساخت ها و زمینه سازی برای شرکتهای دانش بنیان را فراهم کرده ایم، گفت: این زیرساخت و زمینه سازی در حدی است که بتوانیم حل مسائل را به واسطه تحقیقات و مسئله محور پیش ببریم.

وی با اشاره به ارائه ضمانت نامه به شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس گفت: یکی از خدماتی که پارک فناوری پردیس به واسطه صندوق توسعه فناوریهای نوین به شرکتها ارائه کرده ارائه ضمانت نامه برابر با ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس پارک فناوری پردیس گفت: البته که می بایست این میزان ضمانت نامه بیشتر شده تا سهم شرکتها از بازار اقتصاد دانش بنیان بیشتر شود.

فاز سوم پارک پردیس رو به اتمام است

وی در خصوص فاز سوم پارک فناوری پردیس گفت: تقریبا فاز سه پارک فناوری پردیس به لحاظ جذب مشتریان رو به اتمام است و امیدواریم تا پایان سال آینده (اتمام ) ۱۴۰۰ تعداد شرکتهای پارک به ۶۰۰ شرکت برسد.

رئیس پارک فناوری پردیس گفت: سعی کرده ایم در ایجاد امکان زیرساخت تحقیقاتی تا بازار برای شرکتهای دانش بنیان گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه با وجود این حمایت از پارک فناوری پردیس از شرکتهای دانش بنیان تاکنون از خدمات صندوق نواوری و شکوفایی استفاده نکردیم، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی می توانست امکانات بیشتری در اختیار صندوق نواوری و شکوفایی قرار بدهد و امکاناتی که تاکنون در اختیار شرکتهای پارک گذاشته به اندازه ای که باید نبوده است.

صفاری نیا گفت: شرکتهای دانش بنیان در پارک فناوری پردیس بیش از ۴هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند و امسال هم هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اتفاق افتاده ولی سهم صندوق نواوری و شکوفایی در راستای حمایت از شرکتهای پارک کم بوده است در صورتیکه می توانست تسهیل گری در برخی از موارد برای شرکتها داشته باشد.

وی تاکید کرد: در واقع صندوق می توانست نقش پررنگ تری در ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری پردیس داشته باشد و این موضوع جای کار زیادی دارد.

رئیس پارک فناوری پردیس افزود: ما این موضوع را مورد پیگیری قرار می دهیم و برای صندوق نواوری نیز پیشنهاداتی داریم که بتوانیم بیش از پیش از ظر فیتهای صندوق نواوری و شکووفایی برای شرکتها بهره ببریم.