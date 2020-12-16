کرونا ظرف ۲۴ ساعت جان ۱۵ نفر را در کرمان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در کرمان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۱۴ مورد قطعی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند که از این تعداد ۲۶۶ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۳۲ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۶ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ۲۳ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۶۷ نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان حضور دارند.

وی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون ۱۴ هزار و ۹۲۷ نفر است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان ۷۱ نفر شامل حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۴ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۹ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۲ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم یک مورد و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۵ مورد است.

وی تصریح کرد: تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ نفر است که از این تعداد ۹ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سه نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان و یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در استان کرمان ۲ هزار و ۲۱۰ نفر است.