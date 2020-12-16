پرسه زنی سفیر آمریکا در لبنان در شهر صیدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرسه زنی سفیر آمریکا در بیروت در شهر صیدا لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ دورثی شیا سفیر آمریکا در لبنان به همراه هیات همراهش در سفر به شهر صیدا که برای اولین بار رخ می دهد، حدود سه ساعت در ضیافت بهیه الحریری خواهر سعد حریری، در مجدلیون به سر برده است.

وی در دیدار با حریری موضوعات مورد اهتمام مشترک را مورد رایزنی قرار داده است.

بهیه حریری خواهر سعد حریری و نیز محمد السعودی شهر صیدا به گرمی از سفیر آمریکا استقبال کرده اند و وی در جریان اوضاع شهر صیدا قرار داده اند.

سفیر آمریکا در بیروت ضمن ابراز خرسندی از این سفر، اعلام کرد که همکاری مشترک را با مسئولان شهر صیدا مورد بررسی قرار داده است و پیشرفت هایی که در این شهر حاصل شده است به شدت متعجب شده است.

محمد السعودی به سفیر آمریکا هدایایی داد از جمله یک سپر به اسم شهرداری صیدا و کتاب «۶۰۰۰ سال تاریخ صیدا».

بهیه حریری هم به دورثی شیا، کتاب «صیدا شهری قدیمی» انتشارات حریری را داد و سفیر آمریکا هم در مقابل هدایایی به حریری و السعودی داد.