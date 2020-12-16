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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۵

در ۲۴ ساعت اخیر:

کرونا هفت قربانی دیگر در کهگیلویه و بویراحمد گرفت

کرونا هفت قربانی دیگر در کهگیلویه و بویراحمد گرفت

یاسوج- کرونا در کهگیلویه و بویراحمد پس از یک روز بدون فوتی، در ۲۴ ساعت اخیر هفت قربانی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از ثبت اولین روز بدون فوتی کرونا در استان پس از چندین ماه خبر داده بود.

پرویز یزدان پناه شامگاه چهارشنبه با اشاره به جدیدترین آمار کرونا در استان، افزود: متأسفانه با فوت ۷ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته، شمار قربانیان کرونا در استان به ۳۷۶ نفر رسید.

یزدان پناه شمار بیماران قطعی بستری شده کرونا در استان را ۱۰۳ نفر دانست و بیان کرد: ۲۵۳ بیمار مشکوک و قطعی کرونا زیر پوشش خدمات بستری هستند.

وی با اشاره به بهبودی ۱۹ هزار و ۷۰۰ بیمار کرونایی در استان، اظهار کرد: ۲۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های معین کرونا خدمات دهی می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خواستار نگاه ویژه به اجرای پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم شد و بیان کرد: فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک ضروری است.

کد مطلب 5097852

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