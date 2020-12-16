به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین روز چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز چهارشنبه در زمین شماره پنج کمپ ورزشی اگلا در دوحه قطر آغاز شد. بازیکنان با دو دستگاه اتوبوس هتل را به مقصد محل تمرین، ترک کردند و چند دقیقه قبل از آغاز تمرین، به کمپ اگلا رسیدند.

کار با توپ در دستور کار قرمزپوشان قرار گرفت و بازیکنان در گروه‌های چند نفره، چالش‌های مختلفی را انجام دادند و با هم توپ را روی هوا نگه داشتند و با شوخی و خنده این برنامه‌های پیش از تمرین را انجام دادند.



یحیی گل‌محمدی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد. سپس بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم، بدن‌ها را گرم کردند.

بخش بعدی تمرین، انجام بازی آقاوسط بود که در سه گروه به اجرا در آمد و یحیی گل محمدی هم در یکی از گروه‌ها حضور داشت و کری خوانی بالایی بین سرخپوشان شکل گرفته بود و بازیکنان با روحیه و شاداب بودند.



بخش‌های بعدی تمرین هم پاسکاری تحت فشار، تمرین گلزنی از راه‌های مختلف همین طور فوتبال هدفمند و مرور کارهای تاکتیکی بود. بازیکنان با آمادگی کامل در این تمرین حاضر بودند و تمرین هم در هوای مطبوع دوحه برگزار شد. تمرین امروز حدود ۸۰ دقیقه به طول انجامید.

سرخپوشان امروز تمرینات جدی و تحت فشاری را به نمایش گذاشتند. بعد از پایان تمرین هم، بازیکنان بدن‌ها را زیر نظر مربی بدنساز سرد کرده و با اتوبوس‌های اردو، به سمت هتل بازگشتند.



علی رغبتی و محمد علیپور اعضای هیات مدیره و ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه نیز در محل تمرین حضور داشتند.