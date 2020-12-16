به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: هرچند رسالت دانشگاهها، تولید علم و پژوهشهای علمی است، اما نقش دانشگاه در دنیای امروز تفاوت کرده و به سمت تلفیق علم و عمل پیش رفتهاند.
وی با بیان اینکه کشور ما در تولید علم پیشرفتهای خوبی داشته است، افزود: در بحث فناوری باید کارهای بیشتری صورت گیرد و بتوانیم علم تولیدشده را به ثروت و محصول تبدیل کنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: کارهای خوبی در این زمینه در کشور و استان شروع شده و شاهد موفقیتهای خوبی در قالب جشنوارهها و نمایشگاههای فناوری هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به مزیتهای استان در حوزه صنعت و تولید اشاره کرد و گفت: در کنار این مزیتها، آذربایجان شرقی یک استان دانشگاهی است و باید نقش دانشگاه در حوزههای مختلف اجرایی و خدماتی افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه ارتباط بخش صنعت و تولید با دانشگاه باید بیشتر شود، افزود: باید تلاش کنیم تا بخشهای اجرایی، تقاضامحور و دانشگاهها مأموریتگرا شوند.
پورمحمدی همچنین توجه به مسائل و مشکلات جامعه را در پژوهشهای علمی و دانشگاهی مورد تأکید قرار داد و گفت: پژوهشهای علمی باید دردی از دردهای جامعه را حلوفصل کنند که برای این کار باید ارتباط دانشگاه با جامعه افزایش یابد.
وی تأکید کرد: به عنوان مدیریت اجرایی استان آمادهایم تا بستر حقوقی و اجرایی این کار را فراهم کنیم و دانشگاهها هم باید سازوکارهای انگیزشی را در این زمینه ایجاد و تقویت کنند.
پورمحمدی افزود: یکی از اقدامات لازم در این زمینه، توجه به پژوهشهای کاربردی در ارزیابی اساتید و پژوهشگران و ارتقای درجه علمی آنان است که باید مورد توجه دانشگاهها قرار گیرد.
در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده آذربایجان شرقی از ۱۴ پژوهشگر برگزیده دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان تجلیل شد.
استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور به عنوان حامیان برتر پژوهش و فناوری معرفی شدند.
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