پژوهش زمینه ساز توسعه پایدار بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با بیان اینکه پژوهش و تحقیقات پایه و اساس توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است گفت: تحقیقات و پژوهش در بخش کشاورزی، فناوری‌های جدید و بهبود یافت‌های برای نهاده‌ها و روش‌های تولید را فراهم می‌کند و با تحقیقات و پژوهش در کشاورزی، بهره وری منابع افزایش می‌یابد و نهاده‌های جدید با بهره وری بالاتر تولید می‌شود.

ابراهیمی افزود: با تحقیق و پژوهش روش‌های نوین برای تولید محصولات غذایی و پتانسیل‌هایی برای افزایش تولید کشاورزی و کاهش فشار روی منابع طبیعی ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: انجام تحقیقات و پژوهش در کشاورزی می‌تواند باعث وضع سیاست‌های جدید و بهبود یافته و یا تغییرات نهادی شود و به عبارت دیگر، این نوع تحقیقات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند؛ زیرا افزایش بهره وری حاصل از انجام دادن تحقیقات کشاورزی باعث انتقال توابع تولید کشاورزی به سمت بالا می‌شود.

ابراهیمی تاکید کرد: استفاده از یافته‌های علمی، کاربردی و آموزش بهره برداران و ارتباط تنگاتنگ بخش تحقیقات و اجرا می‌تواند به درک واقعی از مشکلات موجود و ارائه راهکارهای علمی مناسب و بهینه سازی فعالیت‌های بخش تحقیقات کمک کند.