آمريكا مسوول مستقيم تشديد بحران و تنش در منطقه است

روزنامه الندوه در شماره امروز خود با اشاره به اوضاع بحراني مناطق فلسطيني نوشت : اقدامات اسراييل در ترور و كشتار مردم و رهبران فلسطيني و ادامه اشغال و حملات نظامي به مناطق فلسطيني ، باعث شديد اوضاع منطقه و آغاز دور تازه اي از خشونت و بي ثباتي در منطقه خواهد بود.

به نوشته اين روزنامه ، گرايش صادقانه به سوي صلح در مناطق فلسطيني تنها در صورتي امكان دارد كه رژيم اسراييل به حملات نظامي خود براي ترور رهبران مبارز فلسطيني و نيز عمليات تخريب و اشغال شهرهاي فلسطيني پايان دهد .

اين روزنامه آمريكا را مسوول مستقيم اجراي نقشه راه خواند كه نقطه شروع آن نظارت بر روند برچيدن شهرك هاي واقعي نه شهرك هاي خالي و پراكنده كند .

روزنامه الندوه ، تلاش براي ترور الرنتيسي از سوي اسراييل را عاملي براي تحريك گروههاي مبارز فلسطيني توصيف كرد وتهديدهاي مقامات اسراييلي براي ترور رهبران مقاومت را باعث نابودي طرح نقشه راه دانسته و خواستار تحرك سريع آمريكا براي نجات آن شدند.

اين روزنامه با اشاره به اوضاع كنوني عراق ، خواستار تشكيل حكومت موقت در عراق در اسرع وقت براي اداره سازمانهاي داخلي عراق و كمك مادي و تسريع در بازسازي خرابي هايي كه توسط آمريكا در عراق به وجود آمده ، از سوي آمريكا شد.

اين روزنامه هشدار داد در صورتي كه آمريكا به اين مساله بي توجهي نشان دهد انفجار اوضاع باعث بوجود آمدن مشكلاتي خواهد شد كه نتايج آن قابل پيش بيني نيست .