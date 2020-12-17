هشدار نسبت به فاجعه انسانی سال آینده در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل عدم تأمین اعتبار فعالیت‌های بشر دوستانه این سازمان در یمن، نیمی از ساکنان این کشور سال آینده در گرسنگی به سر خواهند برد.

وی افزود: تنها ۴۹ درصد از کل این اعتبارات مالی که سه میلیارد دلار برآورد شده، بدست آمده است.

این مقام سازمان ملل ادامه داد: در صورتی که دولت‌ها به تعهدات خود برای تأمین بودجه این فعالیت‌های انسانی عمل نکنند، در سال آینده بیش از نیمی از مردم یمن با گرسنگی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

وی گفت: پیش بینی ما این است که ۵ میلیون نفر تنها در یک قدمی قحطی و حدود ۵۰ هزار نفر دیگر نیز در شرایطی مشابه قحطی به سر خواهند برد.

پیشتر نیز نهادهای مرتبط با سازمان ملل نسبت به وخامت اوضاع انسانی در یمن هشدار داده بودند به طوری که صندوق کودکان این سازمان (یونیسف) اعلام کرده بود، شمار کودکان یمنی که تا پایان سال جاری به سو تغذیه مبتلا خواهند شد به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد.