یارانه معلولین هنوز افزایش نیافته است

رضا تبنا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمین مرکز معلولان زیر ۱۴ سال تربت جام به مساحت دو هزار متر مربع توسط یکی از خیرین به صورت رایگان در اختیار این مؤسسه خیریه قرار داده شده و عملیات اجرایی ساخت آن از سال ۸۴ با استانداردهای روز دنیا و بدون هیچ گونه دریافت کمک‌های دولتی صرفاً از محل کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی و خیرین آغاز و در سال ۹۱ با صرف هزینه‌ای به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال احداث آن به پایان رسید.

مدیر عامل مؤسسه خیریه مرکز نگهداری معلولین ذهنی زیر چهارده ساله وحدت تربت جام همچنین افزود: در این مرکز در حال حاضر ۵۶ معلول ذهنی زیر ۱۴ سال نگهداری می‌شوند که این معلولین به سه دسته تقسیم می‌گردند، تعدادی از آنان بی سرپرست هستند و یک دسته دیگر از معلولین مجهول الهویه بوده که با حکم دادگستری به این مرکز ارجاع شده‌اند و تعداد دیگر معلولین هم بد سرپرست هستند یعنی خانواده‌های آنان توانایی نگهداری این معلولین را نداشته و تحویل این مرکز شده‌اند.

وی در ادامه گفت: در این مرکز که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود، ۳۴ پرسنل کار خدمت رسانی به این ۵۶ معلول زیر ۱۴ سال را در سه شیفت و به صورت شبانه روزی انجام می‌دهند که بر اساس اذعان بهزیستی استان و شهرستان، این مرکز به عنوان یکی از مراکز نمونه استان در بخش توانبخشی و نگهداری انتخاب شده است. در این مرکز، کلیه امور توانبخشی اعم از فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی به صورت مرتب انجام می‌گیرد.

تبنا تصریح کرد: ۶۰ درصد از درآمد این مرکز از محل کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی و خیرین تربت جام و ۴۰ درصد دیگر از محل یارانه‌هایی است که از سوی سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به بحث مشکلات مالی این مرکز اظهار کرد: درست است که تاکنون به جهت همیاری و کمک‌های مردمی و خیرین در تربت جام با مشکلی برخورد نکردیم ولی به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و با توجه به هزینه‌های سرسام ور، پرسنل این مرکز با حداقل حقوق در طول شبانه روز کار خدمت رسانی به معلولین را انجام می‌دهند.

عدم افزایش یارانه معلولین در سال ۹۹

مدیر عامل مرکز نگهداری معلولین ذهنی زیر ۱۴ سال وحدت تربت جام به عدم افزایش یارانه معلولین در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به تورم به وجود آمده متأسفانه یارانه پرداختی از سوی سازمان بهزیستی در سال جاری به معلولین هیچ‌گونه افزایشی نیافته، این در حالی است که در جلسه هیئت دولت، سرانه هر یک از معلولین نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۵ درصد تصویب شد ولی با گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز این افزایش در یارانه اختصاص یافته به معلولین از سوی سازمان بهزیستی اعمال نشده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر، مانند سال گذشته بر اساس هر نفر معلول در این مرکز مبلغ ۹۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود یعنی چیزی حدود ۴۹ میلیون تومان یارانه ماهیانه از سوی سازمان بهزیستی بابت نگهداری و ارائه خدمات به ۵۶ معلول در ماه پرداخت می‌شود در صورتی که هزینه‌های ما در طول هر ماه بالغ بر ۹۰ میلیون تومان است و اگر کمک‌های مردم و خیرین تربت جام نبود با مشکل مواجه می‌شدیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه کار ما در این مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین است، ولی نزدیک به ۱۵ سال است که از سوی بهزیستی تربت جام تعداد ۷۵۰ پرونده به این مرکز ارجاع شده که ما تنها با ۵ نیرو کار خدمات رسانی به ۷۵۰ معلولی که از سوی بهزیستی شهرستان به ما محول شده را انجام داده و حتی در رابطه با توانبخشی مبتنی بر جامعه به روستاهای این شهرستان رفته و افرادی را که معلول هستند، شناسایی و مشکلاتشان را از طریق خیرین برطرف می‌کنیم.