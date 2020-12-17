تنها راه غلبه بر مشکلات و معضلات جامعه ترویج نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح پنج‌شنبه در بیست و نهمین اجلاس ویدئوکنفرانسی استانی نماز با موضوع پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان ضمن بیان اینکه اصل هدف برپایی و اقامه نماز یاد خدا است، ابراز داشت: برای سخن گفتن چندین وعده باخدا و ذکر حضرت دوست نماز می‌خوانیم و باید به‌قصد قربت باشد و این باید در طی شبانه‌روز تکرار شود.

وی بابیان اینکه جامعه امروز بشریت با مشکلات، معضلات اجتماعی و شخصی بسیاری مواجه است، افزود: یکی از راه‌های غلبه بر هنجارهای جامعه ازجمله اعتیاد، سرقت، خشونت، فحشاء، پرخاشگری و غیره که در زندگی شهری می‌بینیم، ترویج نماز است.

استاندار سمنان بابیان اینکه برای غلبه بر مشکلات راهی جز ترویج نماز نیست، ابراز داشت: باید تحقق اهداف می‌بایست این سه نهاد خانه، مدرسه و مسجد کمک کنند تا نماز قوام پیدا کند تا شاید ما در ترویج نماز به توفیق برسیم اگر نگاه کنیم افراد مؤمن دست به این اقدامات خلاف شأن نمی‌زنند.

آشناگر در ادامه تصریح کرد: آماری از تعداد نمازخوان‌ها وجود ندارد اما معتقدیم اگر برای ترویج نماز تلاش بیشتر نکنیم یعنی به وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر عمل‌نکرده و راه انحرافی رفتیم.

وی افزود: برای ترویج نماز نیازی نیست که به سراغ ابزار تبلیغی برویم زیرا خداوند آن را معرفی کرده و آن تمرکز بر تبلیغ در برپایی نماز است که این می‌تواند بسیار کمک کند.