به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، وزارت تجارت چین در گزارش جدید خود اعلام کرد در ۱۱ ماه ابتدایی ۲۰۲۰ سرمایهگذاری مستقیم خارجی (افدیآی) در چین ۶.۳ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و به ۸۹۹.۳۸ میلیارد یوآن (معادل ۱۳۷.۳ میلیارد دلار) رسیده است.
دادهها نشان داد تنها در ماه نوامبر سرمایهگذاری مستقیم در چین ۵.۵ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و به ۹۸.۷ میلیارد یوآن (معادل ۱۵ میلیارد دلار) رسید. این هشتمین رشد ماهانه متوالی ماهانه برای این شاخص است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین در ۳ ماهه اول امسال ۱۱ درصد سقوط کرده بود اما در ۳ ماهه دوم ۸.۴ درصد و در سه ماهه سوم ۲۰ درصد جهش کرد.
وزارت تجارت اعلام کرد رشد سرمایهگذاری خارجی در چین در سه ماهه چهارم ادامه پیدا خواهد کرد و دولت چین اقدامات بیشتری برای تضمین تحقق این هدف انجام خواهد داد.
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