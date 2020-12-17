واکنش آلرژیک در بدن دریافت کننده واکسن فایزر در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، یکی از افراد کادر درمان در ایالت آلاسکا آمریکا پس از دریافت واکسن بیوان تک و فایزر با واکنش آلرژیک روبرو شد.

طبق اطلاعات موجود این فرد در بیمارستان بستری شده و اکنون شرایط وی مساعد است. البته پیش از این نیز دو نفر از دریافت کنندگان این واکسن در انگلیس با واکنش آلرژیک مشابهی روبرو شدند. اما نکته آنجاست که برخلاف دو دریافت کننده انگلیسی واکسن، فرد آمریکایی سابقه آلرژی نسبت به دارو نداشته است.

هرچند تاکنون ۳ مورد ابتلا به آلرژی پس از دریافت واکسن بیو ان تک گزارش شده اما هزاران نفر بدون هیچ واکنشی آن را دریافت کرده اند.

این درحالی است که سخنگوی شرکت فایزر در این باره می گوید: هنوز به تمام جزئیات گزارش مورد آلرژیک آلاسکا دسترسی نداریم اما مشغول همکاری با مقامات بهداشت محلی هستیم. ما از نزدیک تمام گزارش های مربوط به واکنش های جدی آلرژی بدن پس از تزریق واکسن را بررسی می کنیم.

جمعه هفته گذشته سازمان غذا و دارو آمریکا اجازه استفاده اضطراری از واکسن توسعه یافته در بیو ان تک و فایزر را برای مقابله با شیوع کووید۱۹ صادر کرد.

نیویورک تایمز در گزارشی در این باره نوشت کارشناسان خدمات درمانی همچنان معتقدند این واکسن برای استفاده عموم مردم ایمن است.