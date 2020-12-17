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۲۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۴

طبق اعلام الیزه؛

امانوئل ماکرون به کرونا مبتلا شد

امانوئل ماکرون به کرونا مبتلا شد

کاخ ریاست جمهوری فرانسه از ابتلای رئیس جمهور این کشور به بیماری کووید ۱۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ الیزه ابتلای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به بیماری کووید ۱۹ را تائید کرد.

قرار است وی طبق دستورالعمل‌های تیم پزشکی به مدت هفت روز در قرنطینه بماند و از راه دور کارهای اداری خود را انجام دهد.

پیش از این برخی علائم مرتبط به ویروس کرونا در رئیس‌جمهور فرانسه مشاهده شده بود که پس از آن تحت آزمایش قرار گرفت و نتیجه آزمایش مثبت اعلام شد.

کاخ الیزه اعلام کرده است که رئیس‌جمهور فرانسه تمامی برنامه‌های سفرهای خارجی خود از جمله سفر آتی به لبنان را لغو کرده است.

کد مطلب 5098241
مریم خرمایی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ایشاله که گور به گور شه
      • mohamad IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
        0 0
        برای چی
    • مهدی IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تمام خلاث الوداع مکرون بری برنگردی

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