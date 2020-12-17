امانوئل ماکرون به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ الیزه ابتلای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به بیماری کووید ۱۹ را تائید کرد.

قرار است وی طبق دستورالعمل‌های تیم پزشکی به مدت هفت روز در قرنطینه بماند و از راه دور کارهای اداری خود را انجام دهد.

پیش از این برخی علائم مرتبط به ویروس کرونا در رئیس‌جمهور فرانسه مشاهده شده بود که پس از آن تحت آزمایش قرار گرفت و نتیجه آزمایش مثبت اعلام شد.

کاخ الیزه اعلام کرده است که رئیس‌جمهور فرانسه تمامی برنامه‌های سفرهای خارجی خود از جمله سفر آتی به لبنان را لغو کرده است.