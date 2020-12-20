انتقاد رئیس دانشگاه خوارزمی از بودجه ۹۹دانشگاه ها

عزیزاله حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بودجه دانشگاه خوارزمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بودجه سال آینده اکثر دانشگاه ها در میانگین ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است اما تعهداتی که به دانشگاه ها در دو بخش تورم (کاهش قدرت خرید) و افزایش بودجه پرسنلی اضافه شده است، باعث شد، این افزایش بودجه در مقابل افزایش هزینه های پرسنلی تنها ۳۵ درصد مبلغ را تأمین می کند.

وی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد بودجه های دانشگاه ها صرف هزینه های پرسنلی می شود، در این وضعیت افزایش ۱۱ درصدی بودجه دانشگاه چه کمکی می تواند به حل مسائل دانشگاه کند.

رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که دانشگاه ها با آن مواجه شدند بحث کاهش درآمدهای اختصاصی این مراکز است.

حبیبی افزود: در مواقعی که ما با کمبود بودجه مواجه می شدیم این کمبود را با کمک درآمدهای اختصاصی جبران می کردیم، اما با توجه به اینکه نصف درآمدهای اختصاصی دانشگاه ما در مقایسه با سال گذشته وصول شده، این موضوع باعث شده است که دانشگاه ها تحت فشار قرار گیرند.

رئیس دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی بودجه دانشگاه ها را به گونه ای تصویب کند که این مراکز با آرامش خاطر تعهدات اصلی خود که ارتقا و توسعه کشور را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد بودجه جاری دانشگاه تخصیص پیدا کرده است، گفت: البته دانشگاه خوارزمی نسبت به برخی دانشگاهها وضعیت بهتری از نظر تخصیص بودجه جاری دارد.