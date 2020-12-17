پوتین: تحریم علیه کشورهای درگیر با کرونا باید رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله تریدر، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در جریان کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود، با اشاره به همه‌گیری جهانی کووید ۱۹ و لزوم همکاری برای مقابله با آن، گفت: کشورهای غربی باید از اعمال تحریم علیه دیگر کشورها خودداری کنند چرا که تحریم، توانایی آنها برای مقابله با کرونا را به چالش می‌کشد.

وی همچنین از اینکه برخی کشورهای غربی از بابت شیوع کرونا، انگشت اتهام خود را به روی کشور خاصی نشانه می‌گیرند نیز انتقاد کرد و گفت: باید در مبارزه با این بحران تشریک مساعی داشته باشیم.

این در حالی است که آمریکا و شرکای اروپایی، اصرار دارند چین را از بابت شیوع کرونا مقصر جلوه دهند.

پوتین همچنین اتهام دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را رد کرد و گفت: این اتهامات با هدف تخریب رابطه دو کشور انجام می شود. با این حال، وی از اقدامات آمریکا و برخی دیگر از اعضای ناتو بابت خروج از معاهدات امضا شده با مسکو به شدت انتقاد کرد و گفت: واشنگتن از معاهده آسمان‏های باز خارج شد حال آنکه هیچ توضیحی هم برای عدم تمدید پیمان هسته‏ ای نیواستارت نداد. ما احمق نیستیم. مسائل را می‌فهمیم و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‏ دانیم.