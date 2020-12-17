خدمات جهادی روحانیون یزد در ایام شیوع کرونا تحسین برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرجلیلی در دیدار اساتید حوزه و دانشگاه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در بحث کرونا افراد مختلفی از همه گروه‌ها به میدان آمدند تا هر کدام به سهم خود نقشی در کنترل اوضاع ایفا کنند و یکی از گروه‌هایی که نقش بسیار پررنگ و کلیدی داشت، روحانیت استان یزد بود.

وی بیان کرد: روحانیون از اوایل اسفندماه پای کار بودند و در تمام بیمارستان‌ها با تشکیل گروه های جهادی به بیماران، کادر درمان و خانواده های بیماران کمک کردند و به جرأت می‌توان گفت بزرگترین گروه همراه در بیمارستان‌ها، گروه‌های جهادی روحانیون بودند.

میرجلیلی عنوان کرد: در بخش‌های مختلف می توان محل اتصال روحانیت و دانشگاه به یکدیگر را به خوبی مشاهده کرد و در این ایام در دانشگاه علوم پزشکی یزد این ارتباط عمیق‌تر مشاهده می‌شود زیرا در شرایط کنونی علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت روانی و معنوی مردم نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و حوزه های علمیه در این زمینه بسیار اثرگذار هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد یادآور شد: کادر پزشکی ما نیز با روحیه‌ای تربیت شده‌اند که به راحتی از جان خود برای حفظ سلامت مردم می گذرند و اینها حاصل تربیت معنوی است که در یزد به خوبی مشاهده می شود.

میرجلیلی عنوان کرد: امروز نیز کرونا توانسته این پیوند را بیشتر و ملموس‌تر به نمایش بگذارد و نمونه آن به میدان آمدن روحانیون از روزهای نخست شیوع کرونا است و در همان ایامی که نمی توانستیم اموات کرونایی را با غسل و کفن دفن کنیم، این گروه به میدان آمدند تا هم آداب معنوی و اسلامی ادا شود و هم روحیه خانواده اموات حفظ شود.

وی همچنین تصریح کرد: روحانیت از مسائل بهداشتی درک درستی داشت و در زمینه های مختلف با مصوبات ستاد ملی کرونا همکاری کرد و مردم نیز به خوبی از آنها تبعیت کردند.