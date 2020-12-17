به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اعلام کرد ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال دوم که پذیرش برای آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود، از یکشنبه ۳۰ آذرماه آغاز می شود.

داوطلبان می توانند از روز یکشنبه با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.