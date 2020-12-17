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۲۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۸

از سوی دانشگاه آزاد ؛

زمان آغاز ثبت‌نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته اعلام شد

زمان آغاز ثبت‌نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته اعلام شد

زمان ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اعلام کرد ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال دوم که پذیرش برای آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی انجام می شود، از یکشنبه ۳۰ آذرماه آغاز می شود.

داوطلبان می توانند از روز یکشنبه با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

کد مطلب 5098389
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • ملیکا IR ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تاریخ ثبت نام کاردانی پیوسته کی هستش و ایا نیم سال دوم ثبت نام داره با نه ممنون

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