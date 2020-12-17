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۲۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۰۸

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

فعال سازی کارخانه های راکد در مورد توجه قرار گرفته است

فعال سازی کارخانه های راکد در مورد توجه قرار گرفته است

شهرکرد- معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: فعال سازی کارخانه های راکد در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فعال سازی کارخانه‌های راکد در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: هشت واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته فعال شدند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این تعداد واحد صنعتی با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری فعال شده اند و بیش از ۸۰ شغل در این استان در بخش صنعت فعال شد.

وی تاکید کرد: در سالجاری با تلاش مسئولان و حل مشکلات واحدهای صنعتی ۱۸ واحد صنعتی در استان فعال شدند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با فعال شدن این تعداد واحد صنعتی زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در این استان فراهم شد.

کد مطلب 5098414

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