فعال سازی کارخانه های راکد در مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فعال سازی کارخانه‌های راکد در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: هشت واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته فعال شدند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این تعداد واحد صنعتی با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری فعال شده اند و بیش از ۸۰ شغل در این استان در بخش صنعت فعال شد.

وی تاکید کرد: در سالجاری با تلاش مسئولان و حل مشکلات واحدهای صنعتی ۱۸ واحد صنعتی در استان فعال شدند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با فعال شدن این تعداد واحد صنعتی زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در این استان فراهم شد.