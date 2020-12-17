رشد بودجه عمرانی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر لطف‌اله سیاهکلی در آئین افتتاح سه پروژه عمرانی شهرداری قزوین که به صورت مجازی با دستور رئیس جمهور افتتاح شد اظهار کرد: افتتاح نسیم شمال به شیوه نوین کاری ارزشمند و قابل تقدیر بود و امیدواریم در محورهای دیگر استان نیز شاهد استفاده از این تکنولوژی برای ارائه خدمات بهتر به مردم باشیم.

وی افزود: در استان شاید بر روی برخی مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داشته باشد اما همه بر سر منافع مردم تعامل داریم و هیچ اختلافی وجود ندارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ایجاد یک ارتباط نزدیک با حوزه‌های اجرایی از اولویت‌های مجلس است تا بتوانیم با تشریک مساعی و همدلی خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: وضعیت بودجه استان در حوزه جاری مناسب است و در حوزه عمرانی نیز رشد داشته‌ایم اما برای ارتقا آن به دنبال اصلاح و الحاقاتی هستیم و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

سیاهکلی در پایان یادآور شد: اجرای پروژه‌های اینچنینی در شهرداری با توجه به وضعیت مالی کشور قابل تقدیر است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.