کتابخانه یادبود عبدالباقی گولپینارلی در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابخانه در طبقه اول بخش فرهنگی سفارت ترکیه و با حضور سفیر کشور ترکیه آقای تورک اوغلو ، خانم آسین چلبی - بیست و دومین نسل از فرزندان مولوی ، دکتر گلباز - دبیر همایش بزرگداشت عبدالباقی گولپینارلی ، دکتر اکبر ایرانی - مدیر نشر میراث مکتوب و جمعی از اهالی فرهنگ و مولوی شناسان بازگشایی شد.

خانم آسین چلبی در این مراسم با اشاره به جایگاه بلند مرحوم گولپینارلی در حوزه مولوی شناسی تصریح کرد : ملت و دولت ترکیه به خود می بالد که امروز در بخشی از سفارت این کشور در تهران کتابخانه ای به نام گولپینارلی افتتاح شده است و این به نوعی تجلیل از مردی است که بیش از پنجاه سال از عمر مفید خود را صرف شناسایی و شناساندن مولانا به دیگران کرد.

وی در ادامه درباره عبدالباقی گولپینارلی گفت : او اعتقاد داشت که هر کجا علم باشد - حتی در قله قاف - باید به آن دست پیدا کرد. خود هم اینگونه زندگی کرد و سعی می کرد که اندیشه را گسترش دهد و این آموزه را به دیگران هم منتقل می کرد.

چلبی در ادامه تصریح کرد : یکی از ویژگی های مرحوم گولپینارلی این بود که بسیار جدی و سیستماتیک کار می کرد. زندگی او از نظم خاصی تبعیت می کرد و همه چیز در جای خود قرار داشت. او در همه اوقات روز کار می کرد و هیچ لحظه ای از کار باز نمی ایستاد.

مولف " کتاب پدرم چلبی " در مورد علاقه مردم کشور ترکیه و ایران به زندگی و آثار مولانا خاطرنشان کرد : اغلب مردم ترکیه به خواندن کتاب درباره حضرت مولانا علاقه مند هستند و طبیعی است که شمارگان این کتابها در کشور ما همانند کشور ایران بسیار زیاد است.

گورجان تورک اوغلو - سفیر کشور ترکیه، درباره گشایش این کتابخانه با یادبود گولپینارلی ، به مهر گفت : این کتابخانه جدید چندان بزرگ نیست و ان شاء الله کتاب های بیشتری وارد این کتابخانه شود. در حال حاضر این کتابخانه به طور تخصصی بیشتر شامل کتاب های ادبی و فرهنگی است و بخشی از آن نیز به مولوی شناسی اختصاص یافته است.

وی در ادامه افزود : دانشجوهای بخش فرهنگی سفارت می توانند از این کتابخانه استفاده کنند و دیگر کسانی که مایل باشند می توانند با مراجعه به سفارت ترکیه از این کتابخانه استفاده کنند. این ایده جالبی است که این کتابخانه تبدیل به مرکزی برای ارتباط فرهنگی میان اندیشمندان ایرانی و ترک . البته ایران کشوری است با غنای فرهنگی که هرساله رویدادی مانند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در آن برگزار می شود و این نشان دهنده جایگاه کتاب و کتابخوانی در این کشور است.

در ادامه دکتر ناصر گلباز - دبیر همایش بزرگداشت عبدالباقی گولپینارلی، درباره افتتاح این کتابخانه به مهر، گفت : افتتاح کتابخانه گولپینارلی در سفارت کشور ترکیه در تهران یک اتفاق بسیار مهم است تا ما تاریخ زندگی این اندیشمند بزرگ و رنج هایی را که بر او رفته است تا اندیشه مولانا و فرهنگ ایرانی را به مردم ترکیه معرفی کند بشناسانیم.

وی تصریح کرد : عبدالباقی برای دفاع از فرهنگ و ادبیات فارسی در کشور ترکیه مبارزه کرد ، به زندان رفت و از کار اخراج شد اما تا پایان عمر از اندیشه و فکر خود بازنگشت. برگزاری همایش بزرگداشت برای گولپینارلی در تهران و ترکیه با توجه به رنج هایی که وی کشیده است بسیار با اهمیت است. این نشان دهنده این مساله است که دورنمای تحولات فرهنگی در کشور ترکیه بسیار مهم خواهد بود.

دبیر همایش بزرگداشت گولپینارلی یادآورشد : او نزدیک به شصت سال از عمر خود را صرف ترجمه و معرفی بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی به زبان ترکی استانبولی کرد و هدف وی این بود تا این آثار گرانبها و ارزشمند برای همیشه حفظ و نگهداری شود. این خدمت را کسی انجام داده است که بعد از گذشت بیش از 25 سال از مرگ وی تا کنون هیچ بزرگداشتی برای وی گرفته نشده است .

دکتر ناصر گلباز در پایان خاطرنشان کرد : گولپینارلی عاشق زبان فارسی و فرهنگ ایران بود و حتی خط روی سنگ قبر وی به فارسی است و بنا به وصیتش در قبرستان ایرانیان مقیم استانبول در مسجد سید احمد این شهر به خاک سپرده شده است . این نشان دهنده علاقه او به فرهنگ ایران است . اکنون با تغییر و تحولاتی که در دولت ترکیه ایجاد شده و تجدیدنظرهایی که صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که کسانی که به فرهنگ و ادبیات خدمت کرده اند باید تجلیل شوند.