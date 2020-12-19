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۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۷

امکان دریافت کارت تا ۳۰ آذر؛

آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت اول دی برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت اول دی برگزار می شود

پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی (MHLE) وزارت بهداشت که به تعویق افتاده بود اول دی ماه ۹۹ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی (MHLE) وزارت بهداشت که پیش از این قرار بود روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹ برگزار شود و به تعویق افتاد، در روز دوشنبه اول دی ماه برگزار می‌شود.

کارت ورود به جلسه تا روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۹۹ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir قابل دریافت است.

داوطلبان باید فقط در بازه زمانی اعلام شده به سایت مرکز سنجش مراجعه و از کارت ورود به جلسه پرینت تهیه کنند. برای ورود به حوزه آزمون ارائه پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی همچنین اعلام کرده است: چنانچه وضعیت یک یا تعدادی از شهرهای محل برگزاری آزمون توسط ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا قرمز اعلام شود، آزمون در آن شهر (ها) لغو و به نوبت بعدی منتقل خواهد شد.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده که در بالای آن درج می‌شود و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید کارنامه» یا Check Certificate Validity) قابل استعلام است؛ بنابراین، کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

کد مطلب 5098589

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