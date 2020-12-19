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۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

سردار حمیدی اعلام کرد؛

تهرانی ها امروز و فردا بیشتر در ترافیک می‌مانند

تهرانی ها امروز و فردا بیشتر در ترافیک می‌مانند

رئیس پلیس راهور پایتخت، با اشاره به اینکه شنبه و یکشنبه محدودیت‌های تردد شبانه یک ساعت کاهش می‌یابد، گفت: تهرانی‌ها امروز و فردا بیشتر در ترافیک می‌ماند.

سردار حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز و فردا اتمام ساعت فعالیت اصناف (به غیر از گروه یک) تا ساعت ۱۸ اعلام شده است و همچنین ساعت ۲۰ نیز شروع محدودیت تردد برای خودروها از سوی ستاد ملی مبارزه کرونا مصوب و اعلام شده است.

وی گفت: طبعاً با توجه به همین دلیل، شاهد ترافیک بیشتری در سطح معابر شهر تهران خواهیم بود و حجم ترافیک در ساعات بعد از ظهر متراکم‌تر و بیشتر خواهد شد.

سردار حمیدی به شهروندان توصیه کرد: در ساعات بعد از ظهر که اوج ترافیک را در سطح معابر شاهد هستیم از ترددهای غیر ضروری خودداری کرده و سعی کنند در این ساعات به جریان ترافیک نپیوسته و حجم ترافیک را افزایش ندهند.

رئیس پلیس راهور پایتخت افزود: چنانچه رانندگان امروز و فردا در ساعات اعلامی و بعد از ظهر الزام به استفاده از وسیله نقلیه خود را داشته باشند به این نکته توجه نمایند که باید وقت بیشتری را نسبت به روزهای قبل در ترافیک سپری نمایند و وقت خود را صرف نمایند.

کد مطلب 5098638

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