۱۰ هزار بسته معیشتی به همت قرارگاه سپاه گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم نوروزی پیش از ظهر جمعه در حاشیه توزیع کمک های مومنانه اظهارکرد: چهارمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوا گلستان به صورت متمرکز در روستای حاجیکلاته شهرستان علی آبادکتول برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله از رزمایش، ۶۰۰ بسته معیشتی در سطح دهستان های زرین گل، کرند و مراوه تپه توزیع شد.

نوروزی بیان کرد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی از ابتدای شیوع کرونا و در پی فرمان امام خامنه ای مبنی بر گسترش کمک های مومنانه، بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی تهیه و در مناطق هدف توزیع کرده است.

نوروزی گفت: این قرارگاه از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدامات مختلفی را از جمله توزیع بسته های معیشتی، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، گندزدایی معابر روستاها و غیره را در دستور کار قرار داده است.