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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۲

جانشین قرارگاه سپاه گلستان:

۱۰ هزار بسته معیشتی به همت قرارگاه سپاه گلستان توزیع شد

۱۰ هزار بسته معیشتی به همت قرارگاه سپاه گلستان توزیع شد

علی آبادکتول- جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوا گلستان از توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی به همت این قرارگاه از آغاز شیوع کرونا تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم نوروزی پیش از ظهر جمعه در حاشیه توزیع کمک های مومنانه اظهارکرد: چهارمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوا گلستان به صورت متمرکز در روستای حاجیکلاته شهرستان علی آبادکتول برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله از رزمایش، ۶۰۰ بسته معیشتی در سطح دهستان های زرین گل، کرند و مراوه تپه توزیع شد.

نوروزی بیان کرد: قرارگاه پیشرفت و آبادانی از ابتدای شیوع کرونا و در پی فرمان امام خامنه ای مبنی بر گسترش کمک های مومنانه، بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی تهیه و در مناطق هدف توزیع کرده است.

نوروزی گفت: این قرارگاه از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدامات مختلفی را از جمله توزیع بسته های معیشتی، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، گندزدایی معابر روستاها و غیره را در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 5098697

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