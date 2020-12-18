فرهنگ کار باید در بین جوانان احیا و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلی قدس برگزار شد، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا موضوع بسیار مهمی است که باید همیشه خودمان و دیگران را به این امر مهم سفارش کنیم.

وی با اشاره به اینکه الگوگیری از اولیا خداوند و تهذیب نفس یکی از راه‌های دستیابی به تقوای الهی است، افزود: زندگی باتقوا زمانی حاصل می‌شود که انسان در برابر گناه مقاومت کند و زندگی پاکیزه ای داشته باشد.

امام جمعه زاهدان ضمن گرامیداشت سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، این روز را به همه مجاهدان عرصه سلامت، تبریک گفت و ادامه داد: حضرت زینب (س) تربیت شده دامان حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، جامع کمالات و الگوی جامعه اعم از مرد و زن هستند.

وی گفت: درسی که ما از این بانوی بزرگوار باید بگیریم، صبر، بردباری، مدیریت، شجاعت، شهامت، مراقبت و خستگی ناپذیری است و این صفات در کمتر کسی در کنار هم جمع شده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی از ویژگی‌های حضرت زینب (س) رسیدگی به نیازمندان بود از همین رو این روزها و در این شرایط تنگنای معیشتی که شیوع ویروس کرونا نیز آن را سخت‌تر کرده و سرمای زمستان هم اضافه شده، مردم و مسئولان باید به فکر افراد بی‌سرپناه، کارتن‌خواب و خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست و سایر نیازمندان باشند.

وی افزود: در شرایطی که بیکاری به جوانان و بیماری به جامعه فشار آورده و فقر هم از سوی دیگر بخشی از مردم را گرفتار کرده است همه باید سعی کنیم اختلافات را کنار بگذاریم و مثلث شوم گرفتاری ملت ایران یعنی بیکاری، بیماری و فقر را از جامعه بزداییم.

وی تصریح کرد: از همین رو نهادهایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و سایر مؤسسات خیریه نیز باید هر کمکی از دستشان بر می‌آید برای این عزیزان دریغ نکنند.

آیت الله محامی در ادامه خطبه‌ها با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه، افزود: در جلسات مختلف با مسئولان حوزه‌های علمیه و مجامع دانشگاهی به عنوان دو قشر فرهیخته و ارکان مهم پیشرفت و راهبران جامعه بر فعالیت هماهنگ آنها تاکید شد که امیدواریم نتایج این اقدامات در زندگی مردم دیده شود.

وی با اشاره به اینکه سیستان‌وبلوچستان از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است، ادامه داد: باید از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های به درستی استفاده شود که این مهم نیازمند مدیران با شهامت و قوی است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به بازگشایی مرز رسمی «ریمدان» واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: قطعاً این اقدامات نویدبخش تحول جدی در استان است اما برای تحقق این طرح‌ها نیازمند مدیران قوی با تفکر بسیجی و تلاش جهادی هستیم.

وی بر لزوم تقویت فرهنگ کار در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد و گفت: نیروهای ما باید ورزیده شوند و فرهنگ کار در بین جوانان ما احیا و تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان ضمن تسلیت شهادت نیروهای انتظامی و مرزبانی و بالاخص شهید ناروئی از مرزبانان استان، تاکید کرد: این شهادت‌ها نشانگر این است که دشمن دست از دشمنی بر نمی‌دارد و هر جایی بتواند ضربه خودش را وارد می‌کند و باید حواس‌مان جمع باشد و به لبخندهای دشمن اعتماد نکنیم.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حاج قاسم میرحسینی تصریح کرد: در مراسم بزرگداشت این شهدای بزرگوار باید ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اقدامات مبتکرانه به‌کارگیری شود.