محمد خزاعی درباره آخرین وضعیت فیلم‌های در دست تهیه خود به خبرنگار مهر گفت: "فیلم سینمایی "احضارشدگان" به کارگردانی آرش معیریان به تازگی به شورای صدور پروانه نمایش ارائه شده و به محض دریافت پروانه نمایش کارهای مربوط به پخش را انجام می دهیم. در نظر داریم این فیلم را به عنوان یکی از برنامه های عید فطر اکران کنیم."

وی "احضارشدگان" را فیلمی در ژانر وحشت عنوان و اظهار امیدواری کرد این فیلم با توجه به ساختار و فضای دلهره آوری که دارد بتواند در جذب مخاطب موفق باشد. در خلاصه داستان فیلم آمده: وقتی دنیا را انبوهی از خوابگردهای متحرک فرامی گیرد، دو برادر و خواهر برای زنده ماندن میان خوابگردهای سرگردان به تقلا می افتند.

"جعبه موسیقی" به کارگردانی فرزاد موتمن دیگر فیلمی است که خزاعی آن را تهیه کرده است. وی با اعلام اینکه فیلم آماده نمایش شده، افزود: "سعید شهرام به تازگی ساخت موسیقی را به پایان رسانده و با اتمام صداگذاری و میکس، فیلم آماده نمایش است. البته با توجه به مضمون "جعبه موسیقی" قصد داریم تیتراژی خاص برای آن بسازیم. به همین دلیل منتظر پایان پروژه جدید موتمن هستیم تا با نظر او تیتراژ را آماده کنیم. زمان اکران به احتمال زیاد جشنواره فیلم فجر خواهد بود."

خزاعی در پایان از اکران فیلم "پیک نیک در میدان جنگ" به کارگردانی سیدرحیم حسینی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: "ما همه کارهای مربوط به اکران "پیک نیک در میدان جنگ" را انجام داده بودیم تا فیلم بلافاصله بعد از "اخراجی ها" روی پرده برود، اما معضل قاچاق فیلم ناچارمان کرد برای حفظ فیلم هم که شده اکران آن را کمی به تاخیر بیندازیم. قطعا با سر و سامان گرفتن وضعیت قاچاق فیلم، این اثر را به زودی اکران خواهیم کرد."

پخش فیلم "پیک نیک در میدان جنگ" بر عهده شرکت جوزان نسیم است و این فیلم قرار است در گروه سینماهای آزاد به نمایش درآید. علی صادقی، علی اوسیوند، قاسم زارع، قربان نجفی، عزت رمضانی و ... از بازیگران این فیلم هستند. در فیلم "جعبه موسیقی" هم که در حوزه سینمای معناگرا تولید شده، رامبد جوان، نیکی کریمی، شاهرخ فروتنیان و ... بازی کرده اند.

"احضارشدگان" هم بر اساس فیلمنامه حجت قاسم زاده جلو دوربین رفته و بازیگرانی چون شهرام حقیقت دوست، زیبا بروفه، مهدی سلوکی، مهدی امینی خواه، شهرام قاندی و فرهاد قائمیان در آن به ایفای نقش پرداخته اند. "احضارشدگان" در دومین جشنواره فیلم پلیس به عنوان بهترین اثر برگزیده شد.