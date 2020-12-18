مسئولان کشور بیشتر مراقب فرزندان خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسین زاده در خطبه این هفته نمازجمعه لامرد ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب پرستار مصیبت زدگان اهل بیت (ع) بود، و روز ولادت باسعادت بانوی فداکار و قهرمان کربلا که مصادف با پنجم جمادی الاول است را باید گرامی داشت.

وی با اشاره به اینکه حضرت زینب پرستار تمامی نیکی‌ها و پرستار ارزش‌های مقدس عاشورا بود، تصریح کرد: باید از پرستاران و زحمتکشان ایثارگر، که حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار داده اند تجلیل کرد.

امام جمعه لامرد گفت: سردار سلیمانی یکی از نمونه شخصیت‌هایی بود که به قرب الهی نزدیک بود، و در عین مبارزه شرع را فراموش نمی‌کرد، و همیشه به یاد خدا بود، و با نام و یاد خدا دلش آرام می‌گرفت.

او گفت: حاج قاسم یک انسان متقی بود که قلوب مؤمنین را تسخیر کرد.

حجت الاسلام حسین زاده به هشدارها و پدیده‌های نیما زم اشاره کرد و گفت: وی یک جاسوس منحرفی بود که به بدنه نظام نفوذ کرد و چه لطمات فراوانی را به انقلاب زدند، اما این مردم، و رهبری نظام هوشیار و قوی هستند.

او به پدیده زم و عبرت‌های این ماجرا اشاره کرد و گفت: روح الله زم ۱۴ ماه پس از دستگیری، در سحرگاه ۲۹ آذر ماه ۹۹ به دار مجازات آویخته شد، و این یک عبرت بود.

او با اشاره به اینکه این موضوع یک جنبه عبرتی دارد، خاطرنشان کرد: اهمیت تربیت فرزندان مسئولان مهم است و مسئولان کشور باید بیشتر مراقب فرزندان خود باشند.

حجت الاسلام حسین زاده، مقام معظم رهبری را یکی از مدیران موفق در تربیت فرزندان خود دانست و افزود: باید به فرزندان رهبری که یک انسان‌هایی نجیب، آگاه، و دارای علم هستند نگریست.

امام جمعه لامرد، عبرت دوم را مراقبت از پدیده آقازادگی دانست و افزود: تلاش کنید تا پدیده آقازادگی دامان ما را نگیرد، و در طول تاریخ و انقلاب را بررسی کنیم اینگونه موارد به وفور شاهد هستیم.

او در همین زمینه گفت: نیما زم یک آقازاده بود که با دست و دلبازی پدر خود در اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای ابتدا در دام فساد افتاد و سپس در تور جاسوسی استعمار، و بعد از آن تبدیل به ترمینال اطلاعاتی استکبار شد که باید مواظبت کنید.

وی سومین مورد را سنت امتحان و ابتلاء درباره اهل و اولاد دانست و گفت: مواظب باشید که اولاد شما مورد آزمایش شما هستند و به واسطه فرزندان مورد آزمایش الهی قرار خواهید گرفت.

حجت الاسلام حسین زاده ادامه داد: مسؤلین باید به دلیل پیوندهای عاطفی، قومی و قبیله‌ای در این آزمون‌ها رد نشوند، و از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

وی چهارمین مورد را سم فضای مجازی ولنگار و رها شده دانست و تصریح کرد: در این میان باید نسبت به فضای مجازی که تاکید مقام معظم رهبری نیز هست توجه جدی تر کرد که این بسیار مهم است.

وی در همین زمینه گفت: عدم توجه به توصیه‌های همیشگی رهبر انقلاب در راه اندازی و توسعه شبکه اطلاعات و پیام رسان های ملی یکی از دلایلی ست که باید جلوی این را گرفت.

او گفت: اروپای یها به دنبال این هستند که راهبرد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی که به جایی نرسیدند، آن را به مهار حداکثری تبدیل کنند و تا جایی که می‌شد جمهوری اسلامی را مهار کنند.

در پایان نمازجمعه این هفته لامرد، از دوتن از پرستاران نمونه بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد به نام‌های سرکارخانم زهرا زمانی، و زهرا علیزاده تجلیل به عمل اورده شد.