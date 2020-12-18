شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۳۷۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر جمعه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: امروز ۵۲۶ نمونه شامل تستهای PCR و سریع از آزمایشگاه یاسوج دریافت شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۲ درصد موارد جدید مثبت بودند، تصریح کرد: بیشترین موارد مثبت در شهرستانهای بویراحمد، گچساران، لنده و کهگیلویه ثبت شد.
یزدانپناه از بهبودی ۱۹ هزار و ۸۸۰ نفر بیمار کرونایی در استان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر ۹۷ بیمار کرونایی قطعی در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی افزود: ۱۸ بیمار در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند.
یلدا را بزرگترین اندوه سال نکنیم
یزدان پناه گفت: یلدایی که طولانیترین شب سال است را به بزرگترین اندوه سال تبدیل نکنیم. توصیه اکید ما آن است که دورهمیهای شب یلدا را به شکل مجازی برگزار کنیم.
یزدان پناه تصریح کرد: بزرگترین سهم در انتقال بیماری را دورهمی های کوچک خانوادگی داشته است.
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