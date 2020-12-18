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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۷

لیگ بسکتبال بانوان؛

نفت آبادان بدون باخت ماند/ شکست بانوان شهر گرگان

نفت آبادان بدون باخت ماند/ شکست بانوان شهر گرگان

تیم های نفت آبادان و نوشت افزار کنکو، دیدارهای خود را در آغاز دور برگشت لیگ بسکتبال بانوان با پیروزی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز جمعه با برگزاری دیدارهای دور برگشت گروه (ب) پیگیری شد.

در چارچوب این رقابت‌ها تیم نفت آبادان که تمام دیدارهای خود در دور رفت را با بُرد به پایان رسانده بود در مصاف با سپهرداد تهران با نتیجه ۹۰ بر ۳۵ صاحب برتری شد.

در دیگر دیدار برگزار شده این هفته نوشت افزار کنکو مقابل بانوان شهر گرگان به برتری ۹۰ بر ۶۷ دست یافت.

هفته اول از دور برگشت (هفته ششم) لیگ بسکتبال بانوان در گروه (ب) با دیدار دو تیم شورای شهر و شهرداری قزوین و مولتی کافه مشهد به پایان می‌رسد. این دیدار از دقایقی دیگر آغاز می‌شود.

کد مطلب 5098783
زینب حاجی حسینی

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