نفت آبادان بدون باخت ماند/ شکست بانوان شهر گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز جمعه با برگزاری دیدارهای دور برگشت گروه (ب) پیگیری شد.

در چارچوب این رقابت‌ها تیم نفت آبادان که تمام دیدارهای خود در دور رفت را با بُرد به پایان رسانده بود در مصاف با سپهرداد تهران با نتیجه ۹۰ بر ۳۵ صاحب برتری شد.

در دیگر دیدار برگزار شده این هفته نوشت افزار کنکو مقابل بانوان شهر گرگان به برتری ۹۰ بر ۶۷ دست یافت.

هفته اول از دور برگشت (هفته ششم) لیگ بسکتبال بانوان در گروه (ب) با دیدار دو تیم شورای شهر و شهرداری قزوین و مولتی کافه مشهد به پایان می‌رسد. این دیدار از دقایقی دیگر آغاز می‌شود.