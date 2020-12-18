نتایج هفته اول و دوم لیگ تیراندازی با کمان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته اول و دوم لیگ تیراندازی با کمان، یادواره شهدای سلامت به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ماده ریکرو و به میزبانی آکادمی راد برگزار شد.

در مسابقات امروز، میلاد وزیری با امتیاز ۳۲۹، رضا شبانی با امتیاز ۳۲۷ و صادق اشرفی با امتیاز ۳۲۶ هر سه از تیم دانشگاه آزاد در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در مسابقات امروز و در هفته اول تیم مقاومت عاشورا آذربایجان شرقی با نتیجه ۴ بر یک هدف طلایی را شکست داد.

نفت امیدیه ۳ بر ۲ از سد نیروی زمینی اردبیل گذشت. آکادمی راد ۴ بر یک کمانداران پایتخت را شکست داد و دانشگاه آزاد با نتیجه ۵ بر صفر فولاد سپاهان را شکست داد.

در هفته دوم تیم هیأت چهارمحال بختیاری ۴ بر یک هدف طلایی را شکست داد. کمانداران پایتخت ۴ بر یک از سد مقاومت عاشورا آذربایجان گذشت.

فولاد سپاهان ۴ بر یک نفت امیدیه را برد. دانشگاه آزاد ۵ بر صفر از سد آکادمی راد گذشت.