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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۴

معاون استاندار کرمان اعلام کرد:

جزئیات محدودیت‌های شب یلدا در استان کرمان

جزئیات محدودیت‌های شب یلدا در استان کرمان

کرمان - معاون سیاسی، امنیتی، انتظامی و اجتماعی استاندار کرمان محدودیت‌های شب یلدا در استان کرمان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری با اشاره به اعلام محدودیت‌های شب یلدا در استان کرمان گفت: با شیوع کرونا بسیاری از آئین‌های ملی و مذهبی ما دچار تغییر شده و امسال این آئین‌ها و مراسمات ملی و مذهبی را متفاوت‌تر از همیشه تجربه کردیم.

وی اولویت اول حکومت را سلامت مردم دانست و بیان کرد: شب یلدا سنت دیرینه ایرانیان است اما امسال به جهت شرایط کرونایی برگزاری شب یلدا با سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود و مردم با استفاده از فضای مجاری در این شب دور هم اما دور از هم خواهند بود.

معاون سیاسی، امنیتی، انتظامی و اجتماعی استاندار کرمان اظهار کرد: طبق گزارش وزارت بهداشت دورهمی‌های شب یلدا می‌تواند ۵۰ درصد ابتلاء را در برداشته باشد و موج تازه‌ای از ابتلاء و مرگ و میر را شاهد باشیم.

وی هدف از اجرای محدودیت‌ها را قطع زنجیره ویروس کرونا ذکر کرد و افزود: طبق تصمیم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و به دنبال بررسی‌های انجام شده، به منظور پیشگیری و کاهش حجم ترددهای درون شهری و برون شهری و همچنین خودداری از گردهمایی‌ها در شب یلدا، فعالیت تمامی اصناف به جز مشاغل گروه یک (خدمات ضروری) در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه در ساعت ۱۸ به اتمام می‌رسد.

بصیری با تاکید بر اینکه همه باید تابع قوانین ضد کرونایی باشند به قوانین منع تردد شبانه نیز اشاره کرد و افزود: همچنین تردد خودروهای شخصی نیز (در این دو روز) از ساعت ۲۰ تا ۴ صبح ممنوع است.

معاون استاندار کرمان در پایان اظهار کرد: این محدودیت‌های ویژه فقط در روزهای شنبه و یکشنبه در کل استان اجرا می‌شوند و از روز دوشنبه محدودیت‌ها به روال قبل برمی‌گردد.

وی آثار همراهی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط صنوف و مردم استان را مثبت اعلام کرد و ادامه داد: همکاری‌ها و نظارت‌ها نتایج بسیار خوبی در بر داشته است به‌طوری که تعداد مبتلایان در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۳۹ درصد و تعداد موارد مرگ و میر ۷ درصد کاهش پیدا کرده است لذا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هرچند که خسته‌کننده است اما برای جامعه ارمغان سلامتی دارد.

کد مطلب 5098827

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