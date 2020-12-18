به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری با اشاره به اعلام محدودیتهای شب یلدا در استان کرمان گفت: با شیوع کرونا بسیاری از آئینهای ملی و مذهبی ما دچار تغییر شده و امسال این آئینها و مراسمات ملی و مذهبی را متفاوتتر از همیشه تجربه کردیم.
وی اولویت اول حکومت را سلامت مردم دانست و بیان کرد: شب یلدا سنت دیرینه ایرانیان است اما امسال به جهت شرایط کرونایی برگزاری شب یلدا با سالهای گذشته متفاوت خواهد بود و مردم با استفاده از فضای مجاری در این شب دور هم اما دور از هم خواهند بود.
معاون سیاسی، امنیتی، انتظامی و اجتماعی استاندار کرمان اظهار کرد: طبق گزارش وزارت بهداشت دورهمیهای شب یلدا میتواند ۵۰ درصد ابتلاء را در برداشته باشد و موج تازهای از ابتلاء و مرگ و میر را شاهد باشیم.
وی هدف از اجرای محدودیتها را قطع زنجیره ویروس کرونا ذکر کرد و افزود: طبق تصمیم قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و به دنبال بررسیهای انجام شده، به منظور پیشگیری و کاهش حجم ترددهای درون شهری و برون شهری و همچنین خودداری از گردهماییها در شب یلدا، فعالیت تمامی اصناف به جز مشاغل گروه یک (خدمات ضروری) در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه در ساعت ۱۸ به اتمام میرسد.
بصیری با تاکید بر اینکه همه باید تابع قوانین ضد کرونایی باشند به قوانین منع تردد شبانه نیز اشاره کرد و افزود: همچنین تردد خودروهای شخصی نیز (در این دو روز) از ساعت ۲۰ تا ۴ صبح ممنوع است.
معاون استاندار کرمان در پایان اظهار کرد: این محدودیتهای ویژه فقط در روزهای شنبه و یکشنبه در کل استان اجرا میشوند و از روز دوشنبه محدودیتها به روال قبل برمیگردد.
وی آثار همراهی و رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط صنوف و مردم استان را مثبت اعلام کرد و ادامه داد: همکاریها و نظارتها نتایج بسیار خوبی در بر داشته است بهطوری که تعداد مبتلایان در آذرماه نسبت به آبانماه ۳۹ درصد و تعداد موارد مرگ و میر ۷ درصد کاهش پیدا کرده است لذا محدودیتها و ممنوعیتها هرچند که خستهکننده است اما برای جامعه ارمغان سلامتی دارد.
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