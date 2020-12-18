سال ۱۴۰۰ چهار انتخابات مهم در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در اولین دوره آموزش مجریان و دست اندرکاران انتخابات خردادماه ۱۴۰۰، ضمن خیرمقدم به جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، معاونین سیاسی استانداری‌های البرز، قم، قزوین و سمنان با اشاره به اهمیت این جلسه اظهار داشت: توفیقی برای استانداری تهران است که میزبان یکی از رویدادهای مهم پیش رو آن هم در آستان حرم عبدالعظیم حسنی (ع) باشیم.

وی با اشاره به اینکه انتخابات از دستاوردهای مهم انقلاب شکوهمند اسلامی است افزود: از بدو پیروزی انقلاب ۳۵ انتخابات داشتیم که نشان دهنده اهمیت و ارزش آن است که در تمامی این موارد در زمان و موعد مقرر برنامه ریزی های لازم برای حضور پرشور مردم انجام شده است.

استاندار تهران با اشاره به اهمیت انتخابات از منظرهای مختلف تصریح کرد: انتخابات نماد مردم سالاری دینی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم است، البته نه مثل قبل از انقلاب که انتخابات فرمایشی بوده، نه اینکه مثل آمریکا با بلوا باشد بلکه انتخابات با نظم و امنیت برگزار شده، به طور نمونه می‌توان به این جلسه اشاره کرد که ماه‌های قبل از انتخابات درصدد هستیم تا نقاط ضعف را احصا و نقاط قوت را تقویت کنیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه وضع موجود نگاه خاصی می‌طلبد تا حضور حداکثری مردم فراهم شود گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری، انتخابات یادگار اندیشه‌های امام راحل (ره) و خون شهدا است، از این‌رو تمام تلاش باید این باشد که حضور حداکثری مردم به عنوان مطالبه عمومی و در راستای تقویت امنیت، منافع ملی و مشارکت دادن آحاد جامعه فراهم شود.

وی همچنین تصریح کرد: آنچه در انتخابات ۱۴۰۰ حائز اهمیت است شرایط خاص کشور به واسطه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی می‌باشد، ضمن اینکه بیماری کرونا نیز شرایط خاصی را ایجاد کرده است، در چنین شرایطی برای اینکه دشمن را ناامید کنیم و پمپاژ یاس و ناامیدی آنها را خنثی کنیم باید هم اندیشی کنیم تا شرایط حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم شود.

استاندار تهران به ضرورت بررسی شرایط لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان انتخابات استراتژیک اشاره کرد و افزود: برای مجریان انتخابات رعایت بی طرفی اهمیت دارد و باید مر قانون رعایت شود، برگزاری سلامت انتخابات نیز حائز اهمیت بسیار است که سبب انگیز حضور مردم می‌شود، در این میان آنچه در این دوره وظیفه ما را سنگین می‌کند این است که امید و نشاط مردم را افزایش دهیم و شرایط حضور حداکثری مردم را فراهم کنیم.

محسنی بندپی سپس خاطرنشان کرد: در شهر تهران ۴ انتخابات مهم ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای خبرگان و مجلس را داریم که باید به درستی مدیریت کنیم و بینش و دانش لازم برای اجرای امور را در اختیار داشته باشیم.