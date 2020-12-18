نجات جان ۵ کوهنورد گم شده در ارتفاعات اشترانکوه

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: عصر روز پنجشنبه پس از تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان دال بر مفقود شدن ۵ نفر کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه بلافاصله جمعیت هلال احمر شهرستان دورود با هماهنگی هیأت کوهنوردی آن شهرستان، یک تیم امدادی مجهز به تجهیزات امداد و نجات کوهستان تشکیل داد و پس از بررسی شرایط جوی به منطقه مورد نظر حرکت کردند و پس از ۵ ساعت جستجو موفق شدند افراد گم شده را پیدا کنند.

وی اظهار داشت: تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان دورود در شرایط جوی نامساعد و با اجرای تکنیک‌های جستجو و نجات کوهستان رد افراد گم شده را پیدا و از مسیر ارتفاعات اشترانکوه مشرف به روستای درب آستانه افراد مفقود شده را به پایین دست هدایت کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر لرستان ضمن تشکر از رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دورود و هیأت کوهنوردی آن شهرستان بابت سرعت عمل و درایت تیم امدادی، از مردم شریف و علاقمند و دوستار طبیعت استان لرستان خواست که از صعودهای زمستانه به مناطق کوهستانی بدون هماهنگی با هیأت کوهنوردی استان پرهیز و تا سر حد امکان مجهز به تجهیزات مناسب کوهستان باشند و در صورت بروز هر گونه حوادث احتمالی بصورت ٢۴ ساعته با تلفن مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان لرستان تماس حاصل کنند.