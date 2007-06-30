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۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

نشست "گفتگو در تمدن اسلامی" در کروواسی برگزار می شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) نشست "گفتگو در تمدن اسلامی" را از 30 ژوئن تا 2 جولای ( 9 تا 11 تیرماه) در کروواسی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، موضوع این نشست " تکنولوژی ارتباطی به منظور تصحیح اطلاعات درباره چهره صحیح اسلام و تمدن اسلامی" است که هدف آن امکان استفاده از تکنولوژی روز امامان جماعت و مبلغان در دفاع از مسائل امت اسلام و مسلمانان خواهد بود.

این نشست سعی دارد تا تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را برای از بین بردن شبهات، افترائات و نظرات نادرست نسبت به اسلام و مسلمانان اجرا کند تا طی آن ضمن تصحیح و تبیین چهره اصیل اسلام و حقایق موجود در قرآن، آموزه های دینی و تعالیم اسلامی با حسن بیان و مراعات عقلانیت و شیوه تفکرات انسانهای غربی مطرح شود.

کد مطلب 509891

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