نشست "گفتگو در تمدن اسلامی" در کروواسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، موضوع این نشست " تکنولوژی ارتباطی به منظور تصحیح اطلاعات درباره چهره صحیح اسلام و تمدن اسلامی" است که هدف آن امکان استفاده از تکنولوژی روز امامان جماعت و مبلغان در دفاع از مسائل امت اسلام و مسلمانان خواهد بود.

این نشست سعی دارد تا تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را برای از بین بردن شبهات، افترائات و نظرات نادرست نسبت به اسلام و مسلمانان اجرا کند تا طی آن ضمن تصحیح و تبیین چهره اصیل اسلام و حقایق موجود در قرآن، آموزه های دینی و تعالیم اسلامی با حسن بیان و مراعات عقلانیت و شیوه تفکرات انسانهای غربی مطرح شود.