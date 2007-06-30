منتقد معروف آمریکایی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیوید وستین رئیس شبکه ABC در بیانیه ای سیگل را بخش مهم شبکه توصیف کرد و گفت: "او یک منتقد عالی و یک گزارشگر بزرگ بود." سیگل به خاطر شوخ طبعی، دانش سینمایی و نقدهای تند و تیز خود شهرت داشت و مثلا اگر تشخیص می داد نقش آفرینی یک بازیگر در حد متوسط است، تندترین انتقادات را نثار او می کرد.



به گزارش اسوشیتدپرس، او هفتم ژانویه 1943 در لس آنجلس به دنیا آمد و از دانشگاه کالیفرنیا دانش آموخته شد. پس از فارغ التحصیلی در لس آنجلس تایمز مشغول کار شد. او در این روزنامه نقد کتاب می نوشت. در 1972 به نیویورک سیتی رفت و به عنوان گزارشگر شبکه تلویزیونی WCBC مشغول کار شد. او در رادیو WCBC KDC مجری برنامه "نیویورک جوئل سیگل" بود. چهار سال بعد به WABC رفت و در 30 سال بعد شهرت خود را به عنوان یک منتقد فیلم تثبیت کرد.



سیگل در 1981 به برنامه "صبح بخیر آمریکا" پیوست و به یکی از چهره های ثابت این برنامه تبدیل شد. او با سبیل کلفت و عینک چهره ای بسیار قابل تشخیص داشت. سیگل پنج بار برنده جوایز امی نیویورک شد و در تمام سال های فعالیت جوایز دیگری نیز از آن خود کرد. سیگل که بیماری خود را از همه پنهان کرده بود، از دو هفته پیش به دلیل شدت بیماری خانه نشین شده بود.

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