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۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۸

صندوق رفاه اعلام کرد؛

دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان تسهیل شد

دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان تسهیل شد

صندوق رفاه دانشجویان دریافت وام ودیعه مسکن را تسهیل کرد و دیگر نیاز به مراجعه به بانک نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن، این وام‌ها به صورت مستقیم از طریق صندوق رفاه پرداخت می‌شود و نیاز به مراجعه به بانک نیست.

برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن و بهره‌مندی حداکثری آنان از این وام و کاهش مشکلات ناشی از مراجعه به بانک و معرفی ضامن، در نیم سال جاری وام ودیعه مسکن متاهلی از طریق صندوق رفاه پرداخت خواهد شد.

بنابراین دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی نیازی به مراجعه به بانک ندارند و دانشجویان متقاضی می‌توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه تا ۱۵ دی ماه نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

کد مطلب 5099061
زهرا سیفی

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