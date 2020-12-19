دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن، این وامها به صورت مستقیم از طریق صندوق رفاه پرداخت میشود و نیاز به مراجعه به بانک نیست.
برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن و بهرهمندی حداکثری آنان از این وام و کاهش مشکلات ناشی از مراجعه به بانک و معرفی ضامن، در نیم سال جاری وام ودیعه مسکن متاهلی از طریق صندوق رفاه پرداخت خواهد شد.
بنابراین دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی نیازی به مراجعه به بانک ندارند و دانشجویان متقاضی میتوانند با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه تا ۱۵ دی ماه نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.
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