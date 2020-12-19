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۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۵

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی:

ابتلای ۳۳ درصد کادر سلامت خراسان جنوبی به کرونا/دورهمی ها لغو شود

ابتلای ۳۳ درصد کادر سلامت خراسان جنوبی به کرونا/دورهمی ها لغو شود

بیرجند- دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: ۳۳ درصد از پرسنل حوزه سلامت و ۵۰ درصد از جامعه پرستاری در استان تاکنون به کرونا مبتلا شده اند.

غلامرضا شریف زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای شروع اپیدمی کرونا در خراسان جنوبی ۳۲ هزار و ۵۰۵ نمونه آزمایشگاهی از بیماران مشکوک به کرونا اخذ شده که ۱۴ هزار و ۹۹ مورد مثبت بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰۴ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری بوده که از این تعداد ۱۰۵ نفر دارای تست کووید مثبت هستند.

شریف زاده اظهار کرد: میزان ورود تجمعی در استان هزار و ۷۰۶ در صد هزار نفر جمعت بوده که این میزان در سطح کشوری هزار و ۳۰۵ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی بیان کرد: میزان ورود تجمعی در هفت شهرستان استان از شاخص کشوری بالاتر است.

فوت ۳۰۰ کرونایی در آبان ماه

وی بیان کرد: در تیرماه سال جاری روزانه متوسط ۲۷ ابتلای جدید به ویروس کرونا داشتیم که این عدد در مرداد و شهریور ماه به عدد ۱۶ و ۱۷ نفر کاهش یافت.

شریف زاده با بیان اینکه میزان ابتلای روزانه در آبان ماه سال جاری به ۲۱۳ فر افزایش یافت، اظهار کرد: همچنین در طول یک‌ ماه ۳۰۰ نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست دادند.

وی با بیان اینکه با توجه به اعمال محدودیت ها و همراهی مردم، پیک کرونا در آذر ماه شکست، گفت: تاکنون در آذرماه روزانه ۹۵ ابتلای جدید به کرونا داشته ایم.

شریف زاده با بیان اینکه ۶۵ درصد موارد ابتلا درون خانوادگی است، اظهار کرد: از شهروندان خواستاریم از دورهمی های خانوادگی به ویژه در شب یلدا پرهیز کنند.

محدودیت های ویژه یلدا 

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۱.۵ درصد کل مبتلایان در استان پرسنل حوزه بهداشت و درمان هستند.

وی با بیان اینکه ۳۳ درصد از پرسنل حوزه سلامت در استان تاکنون به کرونا مبتلا شده اند، اظهار کرد: در حوزه پرستاری بخش های کرونا و آی سی یو کرونا بالای ۵۰ درصد به کووید ۱۹ مبتلا شده اند.

شریف زاده با اشاره به محدودیت تردد ویژه شب یلدا بیان کرد: امروز و فردا محدودیت تردد از ساعت ۲۰ شب اعمال می شود و گروه های شغلی دو، سه و چهار از ساعت ۱۸ حق فعالیت ندارند.

وی بیان کرد: بسیاری از مردم معتقدند که دورهمی را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنیم که این گفته ها یک شوخی بی مزه است.

کد مطلب 5099063

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