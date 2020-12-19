۱۱ حوضچه جمع آوری آب در کرمان احداث شد

علی منظری توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه منطقه سه شهر کرمان به دلیل وسعت و قدیمی بودن دارای مشکلات متعددی از جمله آبگرفتگی معابر در زمان بارندگی‌ها است، گفت: به همت نیروهای معاونت خدمات شهری و با همکاری معاونت حمل و نقل و امورزیربنایی این منطقه از اوایل سال جاری عملیات شناسایی و رفع مشکل معابر حساس در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

وی از احداث ۱۱ حوضچه (منهول) در کوچه ۴ خیابان شهید بهشتی، کوچه ۲۲ خیابان خواجو، میدان رسالت، زیرگذر الله دادی، کوچه فرهنگ، بلوار ۲۴ مهر، خیابان نبوت، چهارراه الله آباد، کمربندی غربی، بلوار آموزگار و یاقوت ۷ خیابان ایثار برای جمع آوری آب‌های سحطی حاصل از بارندگی خبر داد و گفت: تمامی حوضچه‌ها به پمپ و لوله گذاری مجهز شده‌اند.

منظری توکلی ادامه داد: در این راستا ۱۱ پمپ ثابت که امتیاز برق آنها خریداری شده است وپنج المک ثابت، ۱۰ پمپ سیار و چهار المک سیار برای اطمینان بیشتر در مواقع بحرانی و حاد در نقاط حساس در سطح این منطقه مستقر شده است.

وی بزرگترین حوضچه را بلوار ۲۴ مهر با ۹۰ هزار لیتر گنجایش اعلام کرد و گفت: این حوضچه ۶ ورودی از نقاط مختلف از جمله چهارراه الله آباد، تقاطع اتحاد و بلوار ۲۴ مهر دارد که با پمپ و لوله گذاری صورت گرفته به سرعت آب‌های سطحی جمع آوری به این حوضچه و از آنجا به فضای سبز جاده جوپاری منتقل می‌شود.

منظری توکلی با بیان اینکه در زمان بارندگی ۲۰ نقطه از شهر به صورت همزمان آبکشی خواهد شد، گفت: به همت معاونت حمل و نقل و امورزیربنایی و همکاری معاونت خدمات شهری این منطقه و در راستای رفع مشکل آبگرفتگی، راستگرد ابوذر جنوبی به بزرگراه و راستگر بزرگراه به سمت باقدرت اصلاح شد.

وی ادامه داد: تانکرهایی نیز در نقاط مختلف به صورت آماده باش مستقر شده‌اند.

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان با اشاره به حمایت‌های شهردار کرمان از اجرای این پروژه مهم، گفت: اکثر این اقدامات در زمان شهردار سابق این منطقه انجام شد.

منظری توکلی با بیان اینکه همه این اقدامات برای رضایت و رفاه حال شهروندان در حال انجام است که امیدواریم در بارندگی‌های امسال با مشکل جدی مواجه نباشیم، از مردم خواست نسبت به حفرچاه فاضلاب و اصلاح ناودان‌های منازل خود جهت جلوگیری از ریخته شدن آب‌های باران به معابر اقدام کنند.