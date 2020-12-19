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۲۹ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۲

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان:

۱۱ حوضچه جمع آوری آب در کرمان احداث شد

۱۱ حوضچه جمع آوری آب در کرمان احداث شد

کرمان - سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان گفت: ۲۰ نقطه حساس از سطح منطقه سه در زمان بارندگی‌های احتمالی همزمان آبکشی می‌شود.

علی منظری توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه منطقه سه شهر کرمان به دلیل وسعت و قدیمی بودن دارای مشکلات متعددی از جمله آبگرفتگی معابر در زمان بارندگی‌ها است، گفت: به همت نیروهای معاونت خدمات شهری و با همکاری معاونت حمل و نقل و امورزیربنایی این منطقه از اوایل سال جاری عملیات شناسایی و رفع مشکل معابر حساس در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

وی از احداث ۱۱ حوضچه (منهول) در کوچه ۴ خیابان شهید بهشتی، کوچه ۲۲ خیابان خواجو، میدان رسالت، زیرگذر الله دادی، کوچه فرهنگ، بلوار ۲۴ مهر، خیابان نبوت، چهارراه الله آباد، کمربندی غربی، بلوار آموزگار و یاقوت ۷ خیابان ایثار برای جمع آوری آب‌های سحطی حاصل از بارندگی خبر داد و گفت: تمامی حوضچه‌ها به پمپ و لوله گذاری مجهز شده‌اند.

منظری توکلی ادامه داد: در این راستا ۱۱ پمپ ثابت که امتیاز برق آنها خریداری شده است وپنج المک ثابت، ۱۰ پمپ سیار و چهار المک سیار برای اطمینان بیشتر در مواقع بحرانی و حاد در نقاط حساس در سطح این منطقه مستقر شده است.

وی بزرگترین حوضچه را بلوار ۲۴ مهر با ۹۰ هزار لیتر گنجایش اعلام کرد و گفت: این حوضچه ۶ ورودی از نقاط مختلف از جمله چهارراه الله آباد، تقاطع اتحاد و بلوار ۲۴ مهر دارد که با پمپ و لوله گذاری صورت گرفته به سرعت آب‌های سطحی جمع آوری به این حوضچه و از آنجا به فضای سبز جاده جوپاری منتقل می‌شود.

منظری توکلی با بیان اینکه در زمان بارندگی ۲۰ نقطه از شهر به صورت همزمان آبکشی خواهد شد، گفت: به همت معاونت حمل و نقل و امورزیربنایی و همکاری معاونت خدمات شهری این منطقه و در راستای رفع مشکل آبگرفتگی، راستگرد ابوذر جنوبی به بزرگراه و راستگر بزرگراه به سمت باقدرت اصلاح شد.

وی ادامه داد: تانکرهایی نیز در نقاط مختلف به صورت آماده باش مستقر شده‌اند.

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان با اشاره به حمایت‌های شهردار کرمان از اجرای این پروژه مهم، گفت: اکثر این اقدامات در زمان شهردار سابق این منطقه انجام شد.

منظری توکلی با بیان اینکه همه این اقدامات برای رضایت و رفاه حال شهروندان در حال انجام است که امیدواریم در بارندگی‌های امسال با مشکل جدی مواجه نباشیم، از مردم خواست نسبت به حفرچاه فاضلاب و اصلاح ناودان‌های منازل خود جهت جلوگیری از ریخته شدن آب‌های باران به معابر اقدام کنند.

کد مطلب 5099088

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