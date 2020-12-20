رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و همراه سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، طبق جدیدترین گزارش وب سایت اسپیدتست در ماه نوامبر متوسط سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه در سراسر جهان ۴۵.۶۹ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود آن ۱۲.۶۰ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت ثابت در جهان ۹۱.۹۶ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۴۹.۴۴ مگابیت بر ثانیه است.

ایران در رده ۸۴ و ۱۳۷ سرعت اینترنت

با توجه به اطلاعات ثبت شده در این رده بندی سرعت اینترنت تلفن همراه ایران در نوامبر ۲۰۲۰ میلادی ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۲ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در این رده بندی نسبت به ماه قبل (اکتبر) ۶ پله سقوط کرده و در رده ۸۴ قرار دارد.

در بخش اینترنت ثابت نیز سرعت دانلود اینترنت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۰.۲۱ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در این رده بندی نیز جایگاه ایران در مقایسه با ماه اکتبر ۹ پله سقوط کرده و اکنون در رده ۱۳۷ فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورهای جهان قرار دارد.

سقوط کره جنوبی و چین در فهرست جهانی اینترنت تلفن همراه

طبق این گزارش در ماه نوامبر امارات متحده عربی با ارائه اینترنت تلفن همراه با سرعت دانلود ۱۷۰.۳۰ مگابیت برثانیه، در جایگاه نخست قرار گرفت. این در حالی است که در دو ماه گذشته (اکتبر و سپتامبر) کره جنوبی این جایگاه را به خود اختصاص داده بود.

در رده دوم کره جنوبی با سرعت دانلود ۱۶۶.۷۰ مگابیت قرار دارد که نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. در رده سوم فهرست نیز قطر با سرعت دانلود ۱۵۹.۶۶ مگابیت قرار دارد. جایگاه قطر نیز نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. در چین رده چهارم فهرست سرعت اینترنت تلفن همراه کشورها را به خود اختصاص داده است. البته جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه این کشور ۱۴۸.۱۲ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

استرالیا با سرعت اینترنت ۱۱۳.۱۶ مگابیت برثانیه مانند ماه گذشته جایگاه پنجم این فهرست را به خود اختصاص داده است.

در رده‌های ششم تا هشتم نیز به ترتیب نروژ (با سرعت ۱۰۰.۹۸ مگابیت برثانیه)، هلند (۹۹.۶۷ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۹۹.۳۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

کاهش سرعت اینترنت ثابت سوییس و رومانی

در بخش اینترنت ثابت این گزارش، سنگاپور با ارائه اینترنت با سرعت ۲۴۱.۱۰ مگابیت برثانیه، مانند ۲ ماه گذشته، در صدر قرار دارد. هنگ کنگ نیز مانند ماه‌های گذشته در رده دوم فهرست قرار دارد و اینترنت ثابت با سرعت ۲۲۲.۹۲ مگابیت برثانیه برای شهروندانش فراهم کرده است.

در رده سوم تایلند قرار دارد که اینترنت ثابتی با سرعت دانلود ۲۱۳.۱۴ مگابیت برثانیه برای کاربرانش فراهم کرده است. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل دوپله سعود کرده است. در رده چهارم نیز موناکو با سرعت ۲۰۶.۶۶ مگابیت برثانیه است که جایگاه این کشور نیز، نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرده است.

اما سوییس با ارائه اینترنت ثابت با سرعت دانلود ۱۹۲.۱۳ مگابیت برثانیه نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده و در رده پنجم قرار گرفته است.

در رده‌های ششم تا هشتم نیز به ترتیب دانمارک (با سرعت دانلود ۱۹۱.۴۰ مگابیت برثانیه)، رومانی (با سرعت ۱۸۸.۰۸ مگابیت بر ثانیه) و آندورا (با سرعت ۱۸۲.۱۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند. از بین این ۳ کشور رومانی ۴ پله و آندورا یک پله سقوط کرده اند.