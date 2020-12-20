  1. استانها
تمام خدمات اداره برق کاشان از فردا به صورت غیرحضوری است

کاشان - رئیس اداره برق کاشان گفت: تمام خدمات این اداره از اول دیماه به صورت غیرحضوری ارائه می شود.

علیرضا عرب بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر به اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در ارائه خدمات به صورت غیر حضوری اظهار داشت: از ابتدای دیماه تمام خدمات اداره برق کاشان به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی با بیان اینکه از ابتدای زمان اجرای ارائه خدمات غیرحضوری هیچ مراجعه کننده حضوری برای خدمات پذیرفته نمی‌شود، ابراز داشت: این تصمیم با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و محدودیت‌های تردد و همچنین سیاست‌های وزارت نیرو و به صورت سراسری در تمام کشور اتخاذ شده است.

رئیس اداره برق کاشان افزود: شهروندان کاشانی برای استفاده از خدمات اداره برق می‌توانند از طریق اپلیکیشن "برق من" یا شماره تلفن‌های ۱۵۲۱ و ۳۷۱۲۱ از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ و همچنین تلفن حوادث ۱۲۱ در طول ۲۴ ساعت شبانه روز استفاده کنند.

وی گفت: همچنین شماره تلفن ۵۵۳۳۰۰۱۱ نیز برای تماس همشهریان کاشان در ساعات اداری آماده پاسخگویی می‌باشد.

    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
      0 2
      پاسخ
      مصرف گیگ شما رایگانه
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
      2 0
      پاسخ
      هیچ کس تلفن جواب نمیده

