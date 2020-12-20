تقدیر اصحاب رسانه از پاکبانان منتخبان شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، پاکبانان کلانشهر شیراز در طول همه‌گیری ویروس کرونا با فعالیت مستمر خود توانستند شرایط بهداشتی مناسبی را در جامعه ایجاد کنند.

این در حالیست که طی چند روز اخیر تصویری در فضای مجازی منتشر شده بود که این تصویر نشان دهنده ادای فریضه نماز توسط یکی از پاکبانان کلان شهر شیراز در ساعات ابتدایی صبح و حین انجام وظیفه بود.

اصحاب رسانه فارس نیز به همت بسیج رسانه استان فارس در اقدامی نمادین با حضور در جمع منتخبین پاکبانان شیراز اقدامات ارزنده این افراد را در راستای حفظ سلامتی جامعه و بهبود شرایط بهداشتی در طول شیوع بیماری کرونا ویروس گرامی داشتند.

رضا جاویدی مسئول اجرایی بسیج رسانه فارس نیز در این گردهمایی گفت: پاکبانان نقش مؤثری در حفظ سلامتی جامعه و افزایش بهداشت عمومی در طول مدت شیوع کرونا داشته‌اند.

وی اضافه کرد: پاکبانان شیراز توانستند با تلاش خود زمینه لازم برای افزایش سلامتی جامعه را فراهم کنند و کلان شهر شیراز را از آلودگی‌های اجتماعی پاک کنند.

جاویدی خاطرنشان کرد: جمعی از اصحاب رسانه فارس با حضور نمادین در میان منتخبین پاکبانان شیراز ضمن گرامی داشت تلاش‌های شبانه روزی این افراد، از اقدام یکی از پاکبانان شریف شیراز که حین انجام وظیفه نسبت به ادای فریضه نماز اقدام کرده بود نیز قدر دانی می‌کنند.

کشاورز پاکبان شیرازی که این روزها تصویر نماز خواندنش در فضای مجازی منتشر شده نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: یکی از وظایف پاکبانان پاکیزه نمودن شهر است و به همین علت تمامی این افراد در حین کار اقدام به ادای فریضه نماز می‌کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاش پاکبانان در نیمه شب‌ها حفظ پاکیزگی شهر و زدودن آلودگی‌ها از کلان شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت است.