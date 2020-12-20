بیژن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حجم قراردادهای دانشگاه علم و صنعت از ابتدای سال تاکنون گفت: در سال ۹۹ تاکنون، ۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد صنعتی منعقد کردیم و خوشبختانه روند انعقاد قراردادها در سال جاری خوب بوده و در این زمینه از برنامه ۴ ساله دانشگاه نه تنها عقب نیستیم بلکه جلوتریم.

انعقاد ۱۵۰ قرارداد ارتباط با صنعت در سال ۹۹

محمدی خاطرنشان کرد: هم اکنون با گذشت ۹ ماه از سال حدود ۱۵۰ قرارداد بسته شده است، انتظار ما این است که این تعداد تا پایان سال به ۱۹۰ قرارداد برسد و این درحالیست که سال ۹۸ حدود ۱۸۰ قرارداد داشتیم.

راه اندازی ۱۲ دفتر ارتباط با صنایع مختلف در دانشگاه

وی از راه اندازی ۱۲ دفتر ارتباط با صنایع و دستگاه های مختلف خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲ دفتر ارتباط با صنایع داریم از جمله دفتر ارتباط با شهرداری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت، محیط زیست وزارت نیرو. در بخش ارتباط و انعقاد قرارداد با وزارت صنعت، وزارت دفاع و شهرداری تناسب رعایت شده است.

انعقاد قرارداد جدید برای پایش وضعیت آلاینده های کارخانه های سیمان

محمدی ادامه داد: در ادامه فعالیتهای دانشگاه، هم اکنون قراردادی هم درخصوص پایش وضعیت آلاینده های کانی های غیرفلزی؛ بصورت خاص درباره کارخانه های سیمان، بین دانشگاه و سازمان محیط زیست در آستانه انعقاد است که آن نیز به سهم خود، عدد قابل توجهی را به حجم قراردادهای ما خواهد افزود. البته تلاش ما بر این بوده که یک قرارداد ۵ ساله با حجمی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد بسته شود. با این وجود اما آنچه که دوستان محیط زیست بدنبال آن هستند، این است که فعلا فقط فاز اول با مبلغی حدود ۶ میلیارد منعقد شود.

صنایع باید عادت مصرف کنندگی را کنار بگذارند

مدیر دفتر همکاری‌های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه علم و صنعت درباره چالش های پیش روی ارتباط با صنایع گفت: صنایع مختلف ما باید عادت مصرف کنندگی را ترک کنند؛ چرا که صنایع عادت کرده اند تمام نیاز خود را حاضر و آماده از خارج تهیه کنند. تحریم ها باعث شده نگاه به سمت داخل و ظرفیت های صنعتی و فناورانه در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان افزایش پیدا کند اما چالش ما تغییر نگاه مدیران صنایع است.

صنایع در ریسک انجام پروژه ها با دانشگاه شریک شوند

وی گفت: صنایع وقتی به دانشگاه ها رجوع می کنند، با اما و اگر و با تشکیک همراه است و مدام می پرسند آیا سابقه دادن این سرویس را دارید یا خیر؟ در حالی که صنایع باید در ریسک انجام پروژه ها با دانشگاه شریک باشند. صنایع نگاه بازرگانی دارند و با سرمایه بسیار کمتری نسبت به آن چیزی که از خارج تهیه می کنند، به سمت ما می آیند و فکر می کنند باید ۱۰ برابر پایین تر سرمایه گذاری کنند.