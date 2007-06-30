پذیرش 300 هزار داوطلب در کنکور دانشگاه آزاد / پذیرش 150 هزار دانشجو در دانشگاههای غیرانتفاعی

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان اینکه کل ظرفیت دانشجو در سال جاری یک میلیون و 200 هزار نفر خواهد بود گفت: سال گذشته 400 هزار دانشجو از طریق کنکور سراسری پذیرش شدند و در سال جاری پیش بینی می شود این تعداد حداقل به 450 هزار نفر افزایش یابد.

معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص پذیرش دانشجو در دوره های روزانه و شبانه دانشگاههای دولتی در سال 86 گفت : پذیرش دانشجو در دوره های روزانه و شبانه دانشگاههای دولتی مشابه سالهای قبل از رشد بالایی برخوردار نخواهند بود و این رشد به حدود 5 تا 10 درصد می رسد.

محدودیت رشد پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور

وی با اشاره به پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در سال گذشته با رشد 20 تا 25 درصدی در پذیرش این دانشگاه مواجه بودیم اما امسال در دانشگاه پیام نور بیشتر به دنبال ارتقاء کیفیت، استخدام اعضای هیئت علمی و توسعه فضای فیزیکی هستیم بنابراین علیرغم افزایش رشد پذیرش دانشجو در این دانشگاه نسبت به سال قبل محدودتر می شود.

افزایش 50 درصد ظرفیت پذیرش در دانشگاههای غیرانتفاعی

وی با بیان اینکه عمده ترین افزایش ظرفیت سال جاری در دانشگاههای وزارت علوم در بخش غیردولتی و غیرانتفاعی است، گفت : وزارت علوم پیش بینی می کند طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در این بخش ظرفیت دانشجو 50 درصد افزایش یابد به طوریکه مجموعه ظرفیت ها در این بخش در سال جاری به 150 هزار نفر برسد.

خالقی اظهار داشت: دوره های تربیت معلم و فنی و حرفه ای نیز در سال جاری با رشد 10 تا 15 درصدی مواجه است و در حدود 100 هزار نفر در این دوره ها پذیرش می شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: همچنین برای پذیرش در دانشگاه های علمی کاربردی اعم از ترمی، پودمانی و فراگیر پیام نور نیز در طول سال پذیرش 200 هزار نفر برنامه ریزی شده است.