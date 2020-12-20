۱۰۰ نفر در حوزه سلامت گلستان استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل صبح یکشنبه در گفتگوی خبری اظهار کرد: استان در شرایط نارنجی قرار داشته و پیش‌بینی می‌کنیم که شهرستان های گنبدکاووس، گالیکش و آق قلا در چند روز آینده از وضعیت نارنجی به وضعیت زرد تغییر یابند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به در پیش بودن شب یلدا ادامه داد: امیدواریم مردم در شب یلدا خویشتن داری کرده و درفضای مجازی به یکدیگر تبریک بگویند تا شاهد افزایش بیماران در استان نباشیم.

فاضل بیان کرد: اگر مردم همکاری کنند و شرایط استان زرد شود فعالیت مشاغل و اصناف به روال عادی خود برمی گردد.

طبق گفته وی بازرسی روزانه از مطب‌ها، مراکز رادیولوژی و غیره صورت می گیرد اما مردم به دلیل ترس از بیمارستان‌ها به مطب ها مراجعه می کنند بنابراین این مراکز شلوغ است که تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

فاضل ادامه داد: به برخی از مراکز هم اخطار داده شده و یکی از مطب‌ها ۴۸ ساعت پلمب شد ولی به دلیل این که ارائه خدمت به مردم مهم است نمی‌توان آنها را محدود کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: علی رغم آنکه ۱۱ ماه پرستاران درگیر کرونا هستند مورد فوتی نداشتیم و البته ۴۵۰ نفر از این افراد در این مدت، به دلایل مختلف از جمله تست مثبت کرونا و غیره به صورت کوتاه مدت مرخصی استعلاجی گرفتند.

وی با بیان این که مطالبات، همیشه یکی از دغدغه‌های پرستاران است، افزود: حق و حقوق و کارانه نیروهای شرکتی و روزمزد در استان معوق شده بود که با پیگیری های صورت گرفته تاخیر در پرداخت‌ها کاهش یافت.

فاضل گفت: در اوایل بیماری کرونا ۹ ماه تاخیر پرداخت کارانه پرستاران را شاهد بودیم اما هم اکنون مطالبات تا شهریور ماه پرداخت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: سه هزار و ۵۰۰ پرستار و کادر فعال در گروه های پرستاری در گلستان فعالیت کرده که البته با در نظر گرفتن گروه های پرستاری در بیمارستان های خصوصی، ارتش و غیره این آمار به چهار هزار و ۸۰۰ نفر هم می رسد.

وی بیان کرد: سهمیه جدید استخدام پرستاران از طرف سازمان برنامه بودجه هنوز اعلام نشده اما در یک ماه آینده آزمون استخدامی را برگزار خواهیم کرد و ۱۰۰ نفر جذب علوم پزشکی می شوند که اکثر آنها پرستار هستند.

طبق گفته فاضل این دومین آزمون استخدامی در سال جاری است.