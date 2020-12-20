پرستاران قهرمانان کرونا هستند/برگزاری شب یلدای امسال بدون دورهمی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در گفت‌وگوی زنده مجازی و تلویزیونی با تبریک فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها به شخصیت والا و تأثیرگذار این بانوی قهرمان در طول تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س) نماد مقاومت و فداکاری و اعجوبه درایت و کیاست است و بلاغت و فصاحت کلام این بانوی بزرگ در تاریخ را مثال زدنی و برگرفته از علم لدنی او می‌دانند به طوری که خطبه‌های تکرار نشدنی حضرت زینب در کوفه و بغداد پرچم مقدس اسلام را برافراشته نگه داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان شخصیت و منش ناب حضرت زینب (س) را همچون گوهری ارزشمند و الگویی کامل برای شناخت اسلام دانست و اظهار کرد: این بانوی فداکار اسلام در خانواده مقدس و نمونه‌ای متولد و تربیت شده است که هم پدر و هم مادر جایگاه والایی در نزد خداوند داشته اند و حتی در احادیث آمده است هنگام ولادت این بانوی بزرگوار اسلام حضرت جبرئیل نزد پیامبر اکرم (ص) آمده و فرموده است خداوند به ذات مقدس و شأن و منزلت روشن او نام زینب را بر این نوزاد برگزیده است.

امام جمعه اردبیل ایستادگی و تقوای حضرت زینب (س) را در حادثه کربلا و دوران اسارت ستودنی عنوان کرد و افزود: تربیت در مکتب اسلام و پیروی از سیره و سنت پیامبر و اهل بیت بود که این بانوی بزرگوار را در برابر ناملایمات و حوادث تلخ روزگار استوار و محکم ساخت و اگر فداکاری‌ها و درایت حضرت زینب (س) در تاریخ نبود تربیت شیعیان و شکل‌گیری احکام و مراجع در دوره امام باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) شکل نمی‌گرفت.

شغل پرستاری جهاد عظیم است

وی در ادامه با تبریک روز پرستار به تمامی پرستاران و کادر درمان، این عزیزان را قهرمان روزهای کرونایی عنوان کرد و گفت: شغل پرستاری شغلی مقدس و جهادی عظیم است که خداوند به پرستاران عنایت کرده که به راستی توصیف و قدردانی از فداکاری و جان فشانی‌های بزرگ و مستمر این زحمت‌کشان در دوران کرونا از قلم‌ها و زبان‌ها بر نمی‌آید.

آیت الله سید حسن عاملی بهترین هدیه مردم در روز پرستار را دوری از تجمعات و دور همی‌های شب یلدا دانست و افزود: مردم استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا به خالی نگه داشتن تخت‌های بیمارستان و قطع زنجیره کرونا کمک کرده و با این کار دین خود را به پرستاران و کادر درمانی تلاش گر ادا کنند.

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی حق‌الناس را ضایع می‌کند

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: در شب یلدای امسال حتی اگر یک نفر رعایت نکند بیماری کرونا را به چندین نفر دیگر انتقال خواهد داد و این زنجیره انتقال تعداد مبتلایان را روز به روز افزایش داده و در نامه اعمال انسان به عنوان حق الناس نوشته می‌شود.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود از همت خیرین و نیکوکاران استان در جهت محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان استان در دوران کرونا نیز قدردانی کرد و افزود: در احادیث بسیاری آمده است که اگر مؤمنی دست مؤمن دیگر را بگیرد خداوند نیز یاری گر او خواهد بود و در وضع کنونی که بسیاری از افراد با مشکلات مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به فکر هم بوده و برای آخرت خود توشه‌ای بیاندوزیم.