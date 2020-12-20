  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۸:۳۹

نماینده ولی فقیه در اردبیل:

پرستاران قهرمانان کرونا هستند/برگزاری شب یلدای امسال بدون دورهمی

پرستاران قهرمانان کرونا هستند/برگزاری شب یلدای امسال بدون دورهمی

اردبیل - نماینده ولی فقیه در استان اردبیل پرستاران را قهرمانان روزهای کرونایی عنوان کرد و گفت: بزرگترین هدیه ما در قبال زحمات شبانه روزی پرستاران عدم شرکت در مهمانی های شب یلدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی شامگاه شنبه در گفت‌وگوی زنده مجازی و تلویزیونی با تبریک فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها به شخصیت والا و تأثیرگذار این بانوی قهرمان در طول تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س) نماد مقاومت و فداکاری و اعجوبه درایت و کیاست است و بلاغت و فصاحت کلام این بانوی بزرگ در تاریخ را مثال زدنی و برگرفته از علم لدنی او می‌دانند به طوری که خطبه‌های تکرار نشدنی حضرت زینب در کوفه و بغداد پرچم مقدس اسلام را برافراشته نگه داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان شخصیت و منش ناب حضرت زینب (س) را همچون گوهری ارزشمند و الگویی کامل برای شناخت اسلام دانست و اظهار کرد: این بانوی فداکار اسلام در خانواده مقدس و نمونه‌ای متولد و تربیت شده است که هم پدر و هم مادر جایگاه والایی در نزد خداوند داشته اند و حتی در احادیث آمده است هنگام ولادت این بانوی بزرگوار اسلام حضرت جبرئیل نزد پیامبر اکرم (ص) آمده و فرموده است خداوند به ذات مقدس و شأن و منزلت روشن او نام زینب را بر این نوزاد برگزیده است.

امام جمعه اردبیل ایستادگی و تقوای حضرت زینب (س) را در حادثه کربلا و دوران اسارت ستودنی عنوان کرد و افزود: تربیت در مکتب اسلام و پیروی از سیره و سنت پیامبر و اهل بیت بود که این بانوی بزرگوار را در برابر ناملایمات و حوادث تلخ روزگار استوار و محکم ساخت و اگر فداکاری‌ها و درایت حضرت زینب (س) در تاریخ نبود تربیت شیعیان و شکل‌گیری احکام و مراجع در دوره امام باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) شکل نمی‌گرفت.

شغل پرستاری جهاد عظیم است

وی در ادامه با تبریک روز پرستار به تمامی پرستاران و کادر درمان، این عزیزان را قهرمان روزهای کرونایی عنوان کرد و گفت: شغل پرستاری شغلی مقدس و جهادی عظیم است که خداوند به پرستاران عنایت کرده که به راستی توصیف و قدردانی از فداکاری و جان فشانی‌های بزرگ و مستمر این زحمت‌کشان در دوران کرونا از قلم‌ها و زبان‌ها بر نمی‌آید.

آیت الله سید حسن عاملی بهترین هدیه مردم در روز پرستار را دوری از تجمعات و دور همی‌های شب یلدا دانست و افزود: مردم استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا به خالی نگه داشتن تخت‌های بیمارستان و قطع زنجیره کرونا کمک کرده و با این کار دین خود را به پرستاران و کادر درمانی تلاش گر ادا کنند.

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی حق‌الناس را ضایع می‌کند

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: در شب یلدای امسال حتی اگر یک نفر رعایت نکند بیماری کرونا را به چندین نفر دیگر انتقال خواهد داد و این زنجیره انتقال تعداد مبتلایان را روز به روز افزایش داده و در نامه اعمال انسان به عنوان حق الناس نوشته می‌شود.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود از همت خیرین و نیکوکاران استان در جهت محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان استان در دوران کرونا نیز قدردانی کرد و افزود: در احادیث بسیاری آمده است که اگر مؤمنی دست مؤمن دیگر را بگیرد خداوند نیز یاری گر او خواهد بود و در وضع کنونی که بسیاری از افراد با مشکلات مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به فکر هم بوده و برای آخرت خود توشه‌ای بیاندوزیم.

کد مطلب 5099884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها