پیروزی «خانه بسکتبال قم» برابر «خانه بسکتبال کاشان»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خانه بسکتبال قم عصر شنبه در گروه سوم لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور در سالن شهید رضائیان موفق شد با نتیجه ۷۴ بر ۶۱ خانه بسکتبال کاشان را شکست دهد.

شاگردان عباس مرشدی در تیم کاملاً بومی قم در حد و اندازه خود ظاهر شدند و با بازی زیبا و حساب شده توانستند تیم قدرتمند خانه بسکتبال کاشان را از پیش رو بردارند.

خانه بسکتبال قم فردا به مصاف مهرام تهران یکی از مدعیان قهرمانی این رقابت‌ها خواهد رفت.

در دیگر دیدارهای شنبه، مهرام تهران در دیداری نزدیک و جذاب ۷۵ بر ۷۱ بانی نو تهران را شکست داد و شکلی تهران ۷۴ بر ۹۹ مغلوب مدرسه بسکتبال آتشی شد.

برنامه بازی‌های ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

بانی نو تهران - شکلی تهران (ساعت ۱۴)

مدرسه بسکتبال آتشی - خانه بسکتبال کاشان (ساعت ۱۶:۳۰)

خانه بسکتبال قم - مهرام تهران (ساعت ۱۹)