خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ هادی شمسی ثانی: برخی از مردم، بی حوصله گی و خستگی را عامل عدم پرهیز از دورهمیها عنوان میکنند و با این توجیه ضمن عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی، به استمرار زنجیره انتقال کرونا و فشار بیشتر بر روی کادر درمانی کمک میکنند؛ کادر درمانی که طی دوره شیوع کرونا و روزهایی که بسیاری از فعالیتهای اجتماعی همچون دانشگاهها و مدارس مجازی شد و بسیاری از کارمندان فعالیتهای خود را از طریق دورکاری انجام میدادند، با لغو مرخصی و خدمت در نوبتهای کاری فشرده مواجه بودند.
پرستاران بخش عمدهای از کادر درمان هستند که در روزهای کرونایی با همه سختیها و فشارهای روحی و جسمی با تاسی از پیامآور قیام کربلا حضرت زینب کبری (س)، صبورانه و مهربانانه ایستادند و تلاش کردند تا عزیزان کمتری از جمع ما کم شوند.
ایثارگرانی که با فداکاریهای خود، تلاش میکنند تا سهلانگاریهای عدهای که بعد از گذشت ماهها حتی حاضر به رعایت سادهترین مسائل بهداشتی همچون ماسک زدن و یا پرهیز از دورهمی نیستند را جبران کنند؛ مدافعان سختکوش سلامتی که در جبهه مقابله با کرونا، درس ایثار را به خوبی تفسیر کردند و با تقدیم شهدای عزیزی در این راه، برای حیاتی دوباره بخشیدن به بیماران، از جان خود هم گذشتند.
عشرت جمعیتی، سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه C.C.U بیمارستان علامه بهلول گنابادی از جمله سپیدپوشان ایثارگری است که همچنان بعد از گذشت ماهها کار سخت، با حوصله و پرانرژی به بیماران بستری ارائه خدمت کرده و با رویی گشاده به سوالات ما پاسخ داد.
خدا قوتش را میدهد
جمعیتی که با ۱۶ سال سابقه کار، امسال عنوان پرستار نمونه کشوری را هم کسب کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر، به روزهای سخت دوران کرونا و شلوغی بیمارستانها اشاره کرد و گفت: با اینکه روزهای سختی را داشتیم ولی خدا قوتش را میدهد، البته همکاران خوب، همدل و پرتلاش هم در داشتن این توان برای خدمت سهیم هستند.
خیلی تجربه سختی بود؛ اینکه سالها پرستار باشی، هر روز به بیماران بستری ارائه خدمت کنی ولی نتوانی از برادرت که بر اثر ابتلاء به کرونا، شرایط سختی دارد، پرستاری کنی
وی، مبتلا شدن برادرش به کرونا را یکی از سختترین خاطرات کرونایی خود عنوان کرد و افزود: خیلی تجربه سختی بود اینکه سالها پرستار باشی، هر روز به بیماران بستری ارائه خدمت کنی ولی نتوانی از برادرت که بر اثر ابتلاء به کرونا، شرایط سختی دارد، پرستاری کنی و حتی بدتر آنکه، نتوانی از او سر بزنی!
جمعیتی با ابراز تأسف از اینکه هنوز هم عدهای کرونا را شوخی گرفتهاند، تصریح کرد: برخی از مردم فکر میکنند کرونا فقط در بیمارستان است و به همین دلیل حتی گاهی اوقات با داشتن علائم به بیمارستان مراجعه نمیکنند، اما همین افراد شب نشینیها، دورهمیها، جشن تولدها و … را ادامه میدهند!
وی با اشاره به خستگی کادر درمان گفت: از مردم خواهش میکنم کمی به فکر ما باشند و به خاطر کادر درمان و خودشان، توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
جشن شب یلدا را مجازی برگزار کنید
جمعیتی با بیان اینکه برخی از بیماران کرونایی بدون علامت هستند و میتوانند به عنوان ناقل این بیماری را به دیگران منتقل کنند، از مردم خواست تا جشن شب یلدا را هم مانند بسیاری از فعالیتهای دیگر مجازی برگزار کنند.
وی، همدلی و همراهی را از خاطرات و درسهای خوب کرونا بیان و خاطرنشان کرد: بیماران کرونایی همراهی نداشتند و در شرایطی که حتی برخی از نزدیکان آنها حاضر به نگهداریشان نبودند، کادر درمان با جان و دل از آنها پرستاری و مراقبت میکردند.
این پرستار برای همه مردم و همکاران خود آرزوی سلامتی و اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همراهی مردم در رعایت دستورالعملها، بتوانیم دوباره روزهای خوبی را در کنار هم تجربه کنیم.
علی شقاقی، پرستار بخش I.C.U با ۸ سال سابقه کار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روزهای ابتدای شیوع کرونا واقعاً سخت بود؛ لغو مرخصی، پوشیدن لباسهای مخصوص و نوبتهای کاری فشرده در کنار دیدن بیمارانی که به گفته خودشان بدون داشتن هیچ مشکلی و تنها به خاطر بی توجهی به علائمی شبیه سرماخوردگی، کارشان به بخش مراقبتهای ویژه افتاده بود.
وی افزود: باید ضمن تحمل چند ساعته لباسهای طاقتفرسا، ماسک و شیلد و خستگیهای جسمی و روحی، به بیمارانی که روحیه خود را از دست داده بودند، روحیه میدادیم.
وقتی میفهمیدند، پرستاریم، فاصله میگرفتند
این پرستار نمونه کشوری به مشکلات دیگر خود در روزهای ابتدای شیوع کرونا اشاره و تصریح کرد: در آن روزها شرایط به گونهای بود که وقتی کسی میفهمید پرستار هستیم، از ما فاصله میگرفتند که این خیلی برایم آزاردهنده بود. البته خوشبختانه و به مرور، کرونا باعث ارتقای جایگاه پرستاری در بین مردم شد و با نگرش خیلی بهتری از سالهای قبل به ما توجه میکردند.
وی با بیان اینکه رعایت محدودیتها توسط مردم، بار بیماری را کم و برعکس بی توجهی آنها، آمار مبتلایان و فوتیها را افزایش میدهد، گفت: برخیها کرونا را شوخی میگیرند و عدهای هم تصور میکنند که این بیماری فقط برای افراد سالمند است؛ به عنوان نمونه به فردی که ماسک نزده بود، گفتم چرا رعایت نمیکنی که جواب داد: اینها شایعه است و وقتی به او گفتم پرستار هستم و به بیان شرح حال بیماران کرونایی پرداختم، ترسید و از من فاصله گرفت!
روزهای زیادی بدون استراحت و مرخصی به بیماران کرونایی خدمت کردهایم، گفت: اگر به فکر کادر درمان نیستید، لااقل به فکر عزیزان و نزدیکانتان باشید
شقاقی با بیان اینکه روزهای زیادی بدون استراحت و مرخصی به بیماران کرونایی خدمت کردهایم، گفت: اگر به فکر کادر درمان نیستید، لااقل به فکر عزیزان و نزدیکانتان باشید، چراکه شما ممکن است این بیماری را افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف یا بیماری خاص هستند، انتقال دهید.
وی، تجمعها و دورهمیهای خانوادگی را بستر خطرناکی برای انتقال بیماری دانست و گفت: در بخش مراقبتهای ویژه نمونههایی از این ابتلاهای خانوادگی با علائم شدید را داشتیم به طوری که هر کدام از بستریها، حال سایر اعضای خانواده را میپرسیدند؛ پسری میگفت پدرم چطور شده؟، بیماری میپرسید: حال داییام بهتر شد؟ و...
شقاقی، کاهش بار بیماران بستری در بیمارستانها را نتیجه محدودیتهای دو هفتهای و همراهی خوب مردم بیان و تاکید کرد: در صورت برگزاری محافل دوستانه و خانوادگی و عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی توسط مردم، دوباره شاهد افزایش بیماران و از دست رفتن عزیزان بیشتری خواهیم بود.
دعای خیر و سلامتی بهترین هدیه مردم است
وی، بهترین هدیه مردم را دعای خیر و سلامتی آنها بیان کرد و افزود: وقتی بیماران مرخص میشدند، شادی و دعای آنها و همراهانشان خیلی لذت بخش بود و واقعاً به خودم و کادر درمان افتخار میکردم.
شقاقی یادآور شد: همواره گفته شده که پیشگیری بهتر از درمان است، الان هم از مردم میخواهم که با رعایت نکات و دستورالعملهای سادهای مانند ماسک زدن، شستشوی دستها، پرهیز از تجمع در مکانهای بسته و … هم سلامتی خود و نزدیکانشان را حفظ و هم کادر درمانی را یاری کنند.
عادله محمدی پرستار نمونه کشوری که در I.C.U مشغول به خدمت است، در گفتگو با خبرنگار مهر، زندگی دوباره گرفتن بیمارانی که از آنها قطع امید شده بود را از بهترین خاطرات خود عنوان کرد و افزود: بیماران و همراهانشان پس از بهبودی و ترخیص خیلی در حق من و خانوادهام دعا میکردند که این جزو شیرینترین لحظات است.
محمدی، بهترین هدیه مردم به پرستاران را در خانه ماندن به ویژه در شب یلدا و رعایت شیوهنامههای بهداشتی عنوان و اظهار امیدواری کرد که همه با هم بتوانیم این بیماری را به سلامت بگذرانیم.
عالیه نوری هم از دیگر پرستاران کشوری است که در گفتگو با خبرنگار مهر، روزهای ترخیص بیماران را بهترین روزها بیان و اظهار کرد: وقتی بیماران پس از بهبودی با حال خوب از بیمارستان مرخص میشوند، خستگیهایمان در میرود و حالمان خوب میشود.
پرهیز از دورهمیها، بزرگترین هدیه مردم به پرستاران
وی، ماسک زدن و پرهیز از دورهمیها و شبنشینیها را بزرگترین هدیه مردم برای کادر درمانی و پرستاران عنوان کرد.
مریم دباغزاده، پرستار نمونه کشوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وقتی بیمارانی که بر اساس یافتهها و علائم، امیدی به بهبودی نداشتند، بعد از مدتی با سلامت بدون اکسیژن با پای خود میرفتند، آن قدر خاطره خوبی در ذهنم شکل میگرفت که حتی اسامی تک تکشان یادم هست.
وی افزود: از مردم میخواهم که حداقل برای حفظ جان پدر و مادرها و بزرگترها و عزیزانشان، مسائل بهداشتی را رعایت کنند. این دورهمی ها را میتوان در فرصتی دیگر برگزار کرد ولی اگر یکی از عزیزانشان مبتلا شود، ارزش این دورهمی را ندارد.
دباغ بیان کرد: پرستاران و کادر درمان در ماههای گذشته روزها و لحظات متفاوتی را سپری کردند و گاهی اوقات از دیدار خانواده و فرزندانشان هم محروم شدند تا نگذارند ویروس منحوس کرونا، جان عزیزان بیشتری را بگیرد.
تقارن روز پرستار با شب یلدا فرصت مناسبی برای یادآوری ایثار تلاشگرانی است که ماهها برای سلامت هموطنانمان از آرامش، آسایش، دیدار و بسیاری دیگر از خوشیهایشان گذاشتند و امروز قطعاً بهترین هدیه برای این عزیزان، در خانه ماندن و پرهیز از دورهمیها و جشنهای شب یلدا است. با برگزاری شبنشینی و عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی، روحیه این عزیزانی که جسم و روحشان در برابر این بیماری خسته شده را خستهتر نکنیم.
