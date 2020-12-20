خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: فصل پاییز به آخرین روز خود رسید. اولین شب زمستان که از آن به عنوان شب یلدا یا شب چله یاد می‌شود، یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که به رسمی شیرین، اقوام و خانواده‌های ایرانی را دور هم جمع می‌کند تا بلندترین شب سال را با شب نشینی در جمع بزرگترها سپری کنند.

شب یلدا در فرهنگ مردم استان چهارمحال و بختیاری از جایگاه بالایی برخوردار است و هر ساله مردم این استان با حضور در خانه بزرگ‌ترها و انجام سنت دیرینه صله رحم و شاهنامه خوانی و… این شب را جشن می‌گیرند.

شب یلدا فرصت و بهانه‌ای برای با هم بودن است و از همین رو، ایرانی‌ها، یک دقیقه بیشتر کنار هم بودن این شب را جشن می‌گیرند. شیوع کرونا از اسفند ماه سال گذشته در سطح جهان و کشور بسیاری از مراودات اجتماعی و برگزاری آئین‌ها و جشن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

طی بررسی‌های انجام شده از ابتدای شیوع کرونا تاکنون برگزاری مراسم دورهمی و خانوادگی مهمترین عامل شیوع کرونا در استان چهارمحال و بختیاری بوده است. هم اکنون شیوع کرونا با تمهیدات اندیشیده شده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در حال کاهش است، اما خطر صعودی شدن این بیماری در استان با پیش رو بودن شب یلدا و برگزاری مراسم دورهمی در استان بسیار بالا است.

بسیاری از افراد جامعه نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی توجه هستند و هنگامی که به این بیماری مبتلا می‌شوند و سختی دوران درمان این بیمار را لمس می‌کنند، متوجه می‌شوند که باید بیش از پیش به به رعایت موارد بهداشتی توجه می‌کردند یکی از شهروندان شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری آئین شب یلدا اظهار داشت: بسیاری از افراد جامعه نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی توجه هستند و هنگامی که به این بیماری مبتلا می‌شوند و سختی دوران درمان این بیمار را لمس می‌کنند، متوجه می‌شوند که باید بیش از پیش به رعایت موارد بهداشتی توجه می‌کردند.

فاطمه حسینی بیان کرد: همسر من در یک دورهمی دوستانه به بیماری کرونا مبتلا شد و طی دو هفته وضعیت سلامت آن بسیار بد بود و سختی‌های بسیاری برای درمان تحمل کرد.

وی تاکید کرد: در کنار سختی‌های درمان، استرس ایجاد شده برای من و خانواده ام نیز بسیار دردناک بود و روزهای بسیار سختی را گذراندیم.

وی افزود: از خانواده‌ها و شهروندان تقاضا دارم که از برگزاری مراسم و دورهمی های دوستانه و فامیلی در شب یلدا پرهیز کنند تا زمینه برای از بین رفتن این بیماری در استان فراهم شود.

یکی از پرستاران فعال در بخش درمان بیماران کرونایی در چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه داد: بیماران مبتلا به کرونا که دارای شرایط وخیمی باشند در بیمارستان هاجر شهرکرد بستری می‌شوند.

لطفی بیان کرد: بسیاری از بیمارانی که در این بیمارستان بستری شده‌اند در مراسم خانوادگی و دورهمی های دوستانه گرفتار این بیماری شده‌اند.

وی عنوان کرد: کادر درمان و پرستاران از ابتدای شیوع کرونا تاکنون فداکارانه پای کار بوده‌اند و با توجه به تعداد بالای بیماران طی هفته‌های گذشته خسته شده‌اند.

مردم مراسم یلدا را به صورت مجازی برگزار کنند و از حضور در خانه بزرگترها و ریش سفیدان فامیل پرهیز کنند چرا که این دید و بازدیدها سلامتی سالمندان و بزرگان فامیل را به خطر می‌اندازد

وی بیان کرد: بیماری کرونا با همراهی و همکاری مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی از بین می‌رود و در خانه ماندن مهمترین راهکار برای قطع زنجیره ابتلاء و جلوگیری از شیوع این بیماری است.

وی ادامه داد: از مردم تقاضا مند هستم که امسال مراسم یلدا را به صورت مجازی برگزار کنند و از حضور در خانه بزرگترها و ریش سفیدان فامیل پرهیز کنند چرا که این دید و بازدیدها سلامتی سالمندان و بزرگان فامیل را به خطر می‌اندازد.

وی گفت: مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه اظهار داشت: شب یلدا با توجه سرمای هوا و بسته بودن فضاها با برگزاری مراسم‌های دورهمی، فرصتی برای دامن زدن به شیوع بیماری کرونا است.

راشد جزایری ادامه داد: در مراسم‌های شب نشینی و دورهمی، بیماران کم علامت و ناقلین بی علامتی هستند که بیماری را به دیگران منتقل می‌کنند.

دورهمی‌ها و شب‌نشینی‌های شب یلدا موجب افزایش شیوع بیماری می‌شود

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری مهمانی و طولانی شدن ارتباط نزدیک مهمان‌ها برای صرف شام و پذیرایی و کمک به میزبان، احتمال انتقال بیماری را افزایش می‌دهد و موجب گرفتار شدن افراد مسن و بیماران زمینه‌ای در جمع می‌شود و این امر بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد: آمار موارد مبتلا به کرونا بستری در بیمارستان‌ها و بیماران بدحال نسبت به هفته‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است، اما آنچه که طی گزارشات بازرسان اعلام شده است و موجب نگرانی شده است، این است برخی از مردم در حال فراهم کردن تدارکات برای شب یلدا هستند.

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این موقع حساس که بیماری رو به کاهش است، دورهمی‌ها و شب‌نشینی‌های مربوط به شب یلدا موجب نگرانی شده چراکه این موضوع می‌تواند مجدداً موجب افزایش شیوع بیماری شود.

برگزاری محافل خانوادگی در شب یلدا توسط مردم در شرایط فعلی مناسب نیست و این محافل هر چقدر هم محدود باشد، باز هم خطرآفرین است از همین‌رو همچنان توصیه می‌شود تا افراد برای خبر از احوالات یکدیگر، ارتباط تلفنی و غیرحضوری برقرار کنند.