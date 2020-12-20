کرونا جابجایی مسافر در گلستان را ۱۲ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب میرشاهی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بخش کالا ۷۹ شرکت حمل و نقل با ۱۲ هزار و ۴۱۸ راننده و با ۱۰ هزار و ۶۱۲ ناوگان باری در استان فعال هستند که از این تعداد هفت هزار و ۷۱۹ دستگاه کامیون و دو هزار و ۹۴۳ دستگاه وانت هستند.

وی ادامه داد: عمر متوسط کامیون های فعال در استان، ۱۷.۵ سال و امور متوسط وانت بار ۹.۵ سال است.

میرشاهی بیان کرد: علیرغم افزایش قیمت ها در بخش مواد مصرفی، روغن و لاستیک و غیره، رشد هشت درصدی را در حمل و نقل و رشد هفت درصدی را در تناژ شاهد هستیم و طی این مدت، چهار میلیون و ۹۳۱ هزار و ۵۹۵ تن کالا با ۴۶۴ هزار سرویس بار جابجا شده است.

وی گفت: در زمینه جابجایی مسافر ۷۵ شرکت با هزار و ۸۲۶ ناوگان در استان فعال بوده و سه هزار و ۴۰ راننده و پنج پایانه مسافربری داریم.

میرشاهی اضافه کرد: شیوع کرونا حمل و نقل مسافربری برون استانی را ۱۵ درصد کاهش داده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان افزود: حمل و نقل با مینی بوس در داخل استان ۲۹ درصد کاهش و در بخش سواری ۴۹ درصد افزایش یافته است.

میرشاهی بیان کرد: در هشت ماهه امسال یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۹۷۱ نفر از ناوگان عمومی استفاده کردند که نسبت به مدت سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین سنی مینی بوس ۲۸ سال و اتوبوس ۱۰ سال و سواری ۹.۵ سال است.