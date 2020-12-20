  1. استانها
کرونا جابجایی مسافر در گلستان را ۱۲ درصد کاهش داد

گرگان- معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: در هشت ماهه امسال یک میلیون و ۸۹۳ هزار نفر از ناوگان عمومی گلستان استفاده کردند که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب میرشاهی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بخش کالا ۷۹ شرکت حمل و نقل با ۱۲ هزار و ۴۱۸ راننده و با ۱۰ هزار و ۶۱۲ ناوگان باری در استان فعال هستند که از این تعداد هفت هزار و ۷۱۹ دستگاه کامیون و دو هزار و ۹۴۳ دستگاه وانت هستند.

وی ادامه داد: عمر متوسط کامیون های فعال در استان، ۱۷.۵ سال و امور متوسط وانت بار ۹.۵ سال است.

میرشاهی بیان کرد: علیرغم افزایش قیمت ها در بخش مواد مصرفی، روغن و لاستیک و غیره، رشد هشت درصدی را در حمل و نقل و رشد هفت درصدی را در تناژ شاهد هستیم و طی این مدت، چهار میلیون و ۹۳۱ هزار و ۵۹۵ تن کالا با ۴۶۴ هزار سرویس بار جابجا شده است.

وی گفت: در زمینه جابجایی مسافر ۷۵ شرکت با هزار و ۸۲۶ ناوگان در استان فعال بوده و سه هزار و ۴۰ راننده و پنج پایانه مسافربری داریم.

میرشاهی اضافه کرد: شیوع کرونا حمل و نقل مسافربری برون استانی را ۱۵ درصد کاهش داده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان افزود: حمل و نقل با مینی بوس در داخل استان ۲۹ درصد کاهش و در بخش سواری ۴۹ درصد افزایش یافته است.

میرشاهی بیان کرد: در هشت ماهه امسال یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۹۷۱ نفر از ناوگان عمومی استفاده کردند که نسبت به مدت سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین سنی مینی بوس ۲۸ سال و اتوبوس ۱۰ سال و سواری ۹.۵ سال است.

