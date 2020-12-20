عملیات نیروهای حشد شعبی علیه داعش در نزدیکی مرزهای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، نیروهای حشد شعبی یک عملیات امنیتی گسترده را در غرب نینوا و مشخصاً در جزیره الحضر علیه عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش انجام دادند.

بر اساس این گزارش، محدوده این عملیات تا مرزهای مشترک با سوریه است. فرماندهان حشد شعبی اعلام کردند که در اولین روز از این عملیات تعدادی از مخفیگاه‌های تروریستها در غرب جزیره الحضر تا مرزهای سوریه شناسایی و تخریب شد.

همچنین تیپ ۲۵ و ۴۴ نیروهای حشد شعبی عملیات مین‌زدایی و پاکسازی جزیره الحضر را بر عهده گرفتند.

روز گذشته نیز خبر رسید که نیروهای حشد شعبی عراق موفق شدند در جدیدترین عملیات خود یک جاده میان روستاهای «سامی العاصی» و «الرشاد» را از لوث عناصر تروریستی پاکسازی کنند.

این نیروها همچنین یکی از مخفیگاه های داعش را در منطقه العیث واقع در شرق استان صلاح الدین نیز کشف و شناسایی کردند.